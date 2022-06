Usai Menikah, Deddy Corbuzier Umumkan Akan Kembali Aktifkan Medsosnya

Jakarta, Beritasatu.com - Pernikahan diam-diam yang dilakukan artis sekaligus youtuber terkenal Deddy Corbuzier dengan Sabrina Chairunnisa pada Senin (6/6/2022) memang luput dari pengamatan media. Lantaran Deddy menyatakan pernikahannya itu memang sengaja dilakukannya diam-diam untuk menghormati kesakralan pernikahannya dengan mantan juara ketiga Putri Indonesia 2011 itu.

Usai menikah, Deddy Corbuzier menyatakan akan kembali mengaktifkan kembali seluruh sosial medianya yang selama 2 minggu ini vakum lantaran Deddy berupaya fokus mengurus pernikahannya dengan Sabrina. Hal itu diungkapkan Deddy dalam akun media instagramnya @mastercorbuzier Rabu (8/6/2022) malam.

"I'll be back to sosmed soon (Aku akan segera kembali ke sosmed)," tulis Deddy.

Ditambahkannya, salah satu alasan kenapa dirinya baru menikahi kekasih yang dipacarinya selama 9 tahun ini juga diungkapkan Deddy dalam unggahan dirinya melalui media sosialnya. Hal itu lantaran Deddy ingin anaknya Azka Corbuzier siap dan mampu menjadi dirinya sendiri sehingga dirinya menunda pernikahannya hingga selama ini.

"Saya punya anak yang harus saya jaga sampai saya yakin dia siap untuk menangani semuanya sendiri...Sampai dia siap...Karena hidup saya didedikasikan untuknya," terang Deddy mengapa baru sekarang dirinya menikahi Sabrina.

Bagi Deddy Corbuzier, pernikahan kedua yang dijalaninya ini memang tak seperti pernikahan pertamanya dengan Kalina yang penuh gegap gempita. Namun Deddy memilih menikahi Sabrina dengan suasana kesederhanaan lantaran tujuannya untuk mencari ridho Allah.

"Untuk saya, saat ini pernikahan tujuannya adalah sah, bukan wah, maka pernikahan kami hanya mengundang 50 orang yang hanya merupakan saudara dan rekan bisnis.. tertutup dari media dan bahkan sahabat-sahabat kami," tandasnya.

