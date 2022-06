Ini Alasan Deddy Corbuzier Pilih Sabrina Chairunnisa sebagai Pasangan Hidupnya

Jakarta, Beritasatu.com - Artis yang juga youtuber Deddy Corbuzier resmi mempersunting Sabrina Chairunnisa pada Senin (6/6/2022). Saat ijab kabul, pria berkepala plontos itu memberikan maskawin berupa seperangkat alat salat, emas seberat 66 gram dan uang tunai sebesar 2022 dolar Singapura atau sekitar Rp. 21.207,449 yang diakui Deddy sebagai kiasan tanggal pernikahannya dengan Sabrina itu.

Deddy Corbuzier mempunyai alasan tersendiri untuk menikah dengan wanita kelahiran Sumatera Utara, 19 November 1992 itu. Hal itu diungkapkan Deddy dalam akun media sosial Instagram pribadinya @mastercorbuzier yang diunggah Rabu (8/6/2022) malam.

"Dia Kelahiran 1992, Putri Indonesia 2011, S2 UPH magister ilmu komunikasi, pintar berbahasa Belanda, Inggris dan Indonesia. Dia juga seorang entrepreneurs (pengusaha) dan yang pasti dia menyenangkan," ungkap Deddy mengungkapkan alasan dirinya menikahi wanita berusia 29 tahun itu.

Meski hidup di dunia entertaiment, Deddy Corbuzier meyakini istri keduanya itu termasuk orang yang baik dan jauh dari glamornya kehidupan seorang artis.

"I'm The First man she ever kissed (saya adalah pria pertama yang dia cium) makanya saya pilih dia," tegas Deddy.

Sedangkan Sabrina dalam akun media sosialnya mengungkapkan Deddy adalah pria yang baik seperti ayahnya. Untuk itu, Sabrina memutuskan bersedia menikah dengan Deddy meski berstatus duda dengan memiliki anak.

"Aku cinta ayahku. ayahku adalah segalanya bagiku. Ketika saya masih kecil.. Saya berharap saya bisa menemukan seorang pria yang akan memperlakukan saya sebaik ayah saya. Dan hari ini saya akhirnya menemukan satu (deddy Corbuzier)," kata Sabrina dalam akun media sosialnya @Sabrinacharunnisa sambil mengunggah video ayahnya yang menyerahkan dirinya kepada Deddy Corbuzier.

