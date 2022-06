Konser Isyana Sarasvati di Jakarta dan Bandung Disambut Antusias

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi berbakat Isyana Sarasvati kembali menggelar tur konser musik di lima kota besar di tanah air seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Bali. Konser bertajuk Lexiconcert Live On Tour 2022 dengan menggandeng Boncabe sebagai sponsor ini digelar sebagai upaya promosi album terbaru Isyana.

Konser di Jakarta sudah digelar wanita kelahiran Bandung, 2 Mei 1993 itu pada 3 Juni 2022 lalu di Basket Hall Senayan, Jakarta. Isyana tampil memukau dengan membawakan lagu-lagu terbaiknya. Hal itu diunggahnya dalam akun media sosial instagram pribadinya @Isyanasarasvati belum lama ini.

"#Lexiconcert Jakarta: Unlocked! Thanks you for The Mind - Blowing Energy Lastnight," tulis Isyana Sarasvati.

Kesuksesan berlanjut di konser kedua di Bandung, Jumat (10/6/2022) kemarin.

"Lexiconcert Bandung Edang doon energinya. Akhirnya cita-cita naek moge ke panggung kesampean hahahaha. Thank U ya semuanya sudah hadir kemarin malam Love U," tulis Isyana.

Sedangkan pihak BonCabe selaku sponsor konser yang digelar Isyana mengaku senang bisa ikut serta dalam upaya memajukan industri musik dan kreatif tanah air pasca pandemi Covid-19.

Saat ini konser musik mulai diizinkan oleh pemerintah sehingga mulai menggeliatkan industri musik tanah air, sehingga pihak BonCabe merasa perlu untuk mendukung kebangkitan industri musik dan kreatif ini salah satunya melalui tour konser yang digelar Isyana Sarasvati ini.

"Melihat mulai aktif kembalinya kegiatan offline dan event-event besar seperti konser musik, kami sebagai brand berkomitmen untuk selalu hadir dan mendukung tumbuhnya industri kreatif, BonCabe akan selalu berusaha hadir bagi BonCabe Lovers di setiap momen-momen membahagiakan salah satunya seperti konser perdana Isyana ini setelah pandemi," ujar Meylanie Tambelangi, Brand Communication PT Kobe Boga Utama selaku produsen BonCabe.

Dalam pergelaran Isyana Sarasvati Lexiconcert yang digelar Jakarta kemarin, BonCabe juga mendirikan booth dimana pengunjung dapat menikmati sajian pedas khas BonCabe dan bermain mini games berhadiah seperti Wheels of Fortune.

Selanjutnya setelah Jakarta dan Bandung, Isyana Sarasvati akan melanjutkan konser di Semarang (Sam Poo Kong) pada 17 Juni 2022, Surabaya (DBL Arena) pada 15 Juli 2022, dan Bali (Taman Bhagawan) 22 Juli 2022

Sumber: BeritaSatu.com