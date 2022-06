Albert Fakdawer Semaikan Benih Bucin Lewat Lagu "More"

Jakarta, Beritasatu.com - Albert Fakdawer, musisi berdarah Papua, kembali menghadirkan lagu terbaru. Kali ini, musisi berusia 28 tahun itu menyemaikan benih cinta kepada para budak cinta alias bucin dengan lagu yang diberinya judul “More”.

“Lagu 'More' ini hadir dengan tujuan untuk membuat hati para ‘bucin’ semakin mencintai pasangannya lebih dan lebih lagi,” kata Albert Fakdawer dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (11/6/2022).

Sebagai penyingkap ucapan tersebut, musisi jebolan dari ajang pencarian berbakat AFI Junior ini menunjukkannya melalui penggalan lagu “Baby i want you more, kukecup keningmu, peluk erat dirimu, genggam jemarimu.”

Dalam lagu terbaru ini, Albert Fakdawer mengajak Dimas Pradipta sebagai produser sekaligus arranger. Keduanya menyatukan unsur musik 80-an dengan musik kekinian.

Melalui lagu ini juga, single "More" ini dibalut dengan lirik yang bertema romansa. Tentunya juga dibantu dengan permainan gitar elektrik memukau dari Henry Budidharma yang juga gitaris dari Glenn Fredly era 2000-an awal.

“Kekuatan dari lagu ini juga ditambah dengan adanya sentuhan permainan piano yang manis oleh Andi Rianto dan strings yang akan membuat semua pendengar bernostalgia kembali ke tempo dulu,” ujar Novi Monik, brand manager Inside Indo yang menjadi distributor digital karya terbaru Albert Fakdawer ini.

Novi juga meyakini karya terbaru Albert ini akan mampu menarik penikmat musik Tanah Air. Bersama Inside, lagu "More" ini sudah resmi dirilis pada 27 Mei 2022 lalu untuk dapat didengarkan di seluruh kanal musik digital Tanah Air dan mancanegara.

“Kami merasa karya Albert Fakdawer ini akan mampu mengisi kerinduan dan memberikan rasa cinta lebih kuat kepada para pasangannya,” ujarnya.

Sebelum merilis singel ini, Albert Fakdawer sebelumnya juga sudah mengeluarkan lagu berjudul “Kita Bisa”. Lagu tersebut bernuansa tropikal yang dihadirkan saat menyambut PON XX di Papua pada September 2021 yang lalu.

