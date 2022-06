Wakil Filipina Dinobatkan Sebagai Miss Global 2022, UEA 2021

Badung, Beritasatu. com- Marie Sherry Ann Tormes asal Filipina meraih Miss Global 2021 yang digelar di Nusa Dua, Ball, Sabtu malam (11/6/2022). Sementara Miss Global 2021 diraih Jesica Da Silva asal Uni Emirat Arab (UEA).

Penilaian Miss Global 2022 dilakukan secara tatap muka yang berlangsung di Bali sejak 31 Mei 2022 hingga puncaknya Sabtu malam. Proses penobatan Miss Global dinilai tujuh orang dewan juri terhadap 62 kontestan dari 62 negara. Selanjutnya dewan juri memilih 25 kontestasi terbaik.

BACA JUGA Ajang Miss Global 2021 Akan Menobatkan Dua Pemenang

Dalam keterangan yang diterima Sabtu (11/6/2022), sebanyak 25 kontestan terbaik adalah Brooke Rankin (Australia), Lauralyn veermerach (Belgia), Natasha Palachkovich (Bosnia), Natalia Gurgel (Brasil), Winta Rusom (Eritrea), Lili Rich (Inggris), Carlee (Gana), Fara Fourcand (Haiti), Fanney Albertsdottir (Iceland), Olivia Aten (Indonesia), Jesica Jewel (Irlandia), Valentina Detori (Italia), Eleanor Musangi Ndabo (Kenya), Sandra Borisseviciute (lituania), Sandra Lim (Malaysia), Lauren Imseeh (Palestine), Masiel Antonella (Peru), Marie Sherry ann Tormes (pihilipina), Katarina Munjik (Serbia), Anar Omarova (Kazakhstan), Jesica Da Silva (Uni Emirat Arab) Sarah Burd ( USA), Maria Laura Montes (Venezuela), Doan Thi Hong Trang (Vietnam), Tania Tatenda Aaron ( Zimbabwe).

Lalu dewan juri memilih 13 peserta terbaik yaitu Fanney Albertsdottir (Iceland), Massie Antonela Suares (Peru), Sandra Boriseviciute (Lituania), Sandra Lim (Malaysia), Jesica Dasilva (UEA), Brooke Rankin (Australia), Lauralyn (belgia) Natalia Gurgel (Brasil) Marie Sherry ann Tormes (Filipina) dan Olivia Aten (Indonesia).

Untuk mencari lima terbaik dewan juri kembali melakukan penilaian hingga memilih Natalia Gurgel (Brasil), Sandra Lim (Malaysia), Brooke Rankin (Australia), Marie Sherry Ann Tormes (Filipina), Sandra Boriseviciute (Lituania).

Hasil penilaian yang ketat dewan juri menobatkan Marie Sherry Ann Tormes asal Filipina sebagai pemenangan Miss Global 2022. Runner up 4 diraih oleh Natalia Gurgel (Brasil), Runner up 3, Sandra Boriseviciute (Lituania), Runner Up 2 Brooke Rankin (Australia) dan Runner up 1 Sandra Lim ( Malaysia).

BACA JUGA Miss Global Bangun Pariwisata Bali ke Tingkat Dunia

Usai terpilih Miss Global 2022, Marie Sherry Ann Tormes akan mengemban tugasnya selama satu tahun hingga pemilihan Miss Global tahun depan.

Sementara Jesica Da Silva Asal Uni Emirat Arab dinobatkan sebagai pemenangan Miss Global 2021. Proses penilaian dilakukan secara daring tahun lalu akibat pandemi Covid-19.

Walaupun selama proses penilaiannya dilakukan secara daring, tetapi dewan juri melakukan penobatannya di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu malam.

Setelah dipilih menjadi Miss Global 2021, Karolina Kokesova pemenangan Miss Global 2019 Asal Republik Ceko melakukan penyematan mahkota kepada Jesica Da Silva.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com