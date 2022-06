Mengenal Optical Maser, Metode Terbaru Sunat Laser

Jakarta, Beritasatu.com - Sunat atau khitan bagi sebagian masyarakat tidak sekadar menjalankan ajaran agama, tapi ada manfaat kesehatan bagi tubuh.

Khitan adalah operasi pengangkatan atau pelepasan kulup-kulit yang menutupi ujung penis. Ada berbagai metode sunat yang ditawarkan kepada masyarakat.

Namun sebelum sunat dilakukan, ada baiknya orangtua mencari tahu lebih dalam mengenai metode dan tenaga medis yang tepat. Pasalnya, seiring perkembangan dunia medis atau kedokteran, banyak dokter yang menghadirkan metode terbaru.

Salah satunya, metode optical maser, yang merupakan teknologi canggih dari Jerman, dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik melalui fiber optik.

"Teknologi ini memiliki prinsip dasar mengalirkan gelombang elektromagnetik melalui fiber optik yang diproses melalui generator sehingga memiliki efek potong. Inilah yang dikembangkan di klinik dr Mahdian dan sudah diterapkan kepada 100 pasien sunat anak dengan hasil yang memuaskan," ujar dr Mahdian Nur Nasution SpBS, dalam keterangan persnya, Selasa (14/6/2022).

Teknologi Maser (Microwave Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) adalah suatu alat untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik yang koheren, melalui penguatan oleh emisi terstimulasi.

Ia menjelaskan, tahapan proses sunat dengan metode optical maser ini dimulai dari anastesi untuk menghilangkan rasa sakit. Anastesi di sini dilakukan tanpa menggunakan suntik, tapi dengan pompa sehingga tidak menimbulkan rasa sakit.

