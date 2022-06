Kuningan City Gelar Festival Olahraga Summer Sport Klub

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki momen musim panas tahun ini, Kuningan City Mall menghadirkan rangkaian acara berkonsepkan A New Age of Interconnectivity of a Hub Sport, Food, Fashion, Music Collaboration, yang terangkum dalam Summer Sport Klub.

Acara ini merupakan festival olahraga terbaru yang menjadi simbol bagi Kuningan City Mall sebagai the leading sports and F&B concept mall. Diselenggarakan selama 2 bulan, Kuningan City Mall menyuguhkan acara sangat menarik di antaranya sporty fashion show, bicycle exhibition dan bazaar serta acara kolaborasi dengan berbagai komunitas sepeda, lari hingga roller skate yang ada di Jakarta.

Tidak hanya itu saja, Summer Sport Klub berlangsung dari 13 Juni hingga 31 Juli 2022, turut mengajak dan mengundang seluruh sport enthusiast untuk dapat merasakan cara baru berolahraga dengan nyaman di Kuningan City Mall pada periode ini di mana nuansa fun sporty begitu mendominasi tampak terlihat pada dekorasi sport aesthetic dan colourful di area Main Stage, Ground Floor.

Christopher Hardja selaku Center Director Kuningan City Mall menjelaskan bahwa terselenggaranya Summer Sport Klub ini merupakan komitmen Kuningan City Mall untuk terus menjadi pionir dalam pelaksanaan acara olahraga terbesar yang dilaksanakan di dalam pusat perbelanjaan.

“Kuningan City Mall ingin konsisten untuk terus menjadi tuan rumah para pecinta olahraga yang ada di Jakarta. Dengan hadirnya rangkaian acara seperti ini, maka Kuningan City Mall pun berharap bahwa akan terus mengikuti tren olahraga yang ada, sehingga kami tetap memberikan pengalaman terbaik untuk pengunjung setia Kuningan City Mall,” ungkap Christopher dalam siaran persnya, Rabu (15/6/2022).

Berikut rangkaian program dan acara yang dipersembahkan oleh Kuningan City Mall yang dapat dinikmati seluruh pengunjung:

10 TO 10, 10 Juli

Setiap tanggal 10 di setiap bulan, pengunjung Kuningan City Mall akan disuguhkan dengan sajian menu lezat pilihan yang bisa dinikmati hanya dengan Rp. 10.000. Tidak hanya itu, pengunjung yang melakukan transaksi minimal Rp. 500.000 di tenant Kuningan City Mall, akan mendapatkan 10 poin K-Passport tambahan.

Summer Razzle, 13 Juni – 31 Juli

Program raffle kembali menjadi salah satu yang ditunggu seluruh pengunjung setia Kuningan City Mall. Kali ini, Summer Razzle hadir dengan rangkaian hadiah yang tidak kalah menarik. Dengan berbelanja minimal transaksi Rp. 250.000 di seluruh tenant Kuningan City Mall, dan berpeluang untuk mendapatkan hadiah utama berupa IPhone 13 Pro Max, Garmin Vivoactive, Hoka Sneakers hingga Voucher Kuningan City senilai total 2 Juta rupiah.

Juice Bar, 13 Juni – 31 Juli

Menjadi bagian untuk terus hidup sehat, Kuningan City Mall bekerja sama dengan Lotte Mart menawarkan sebuah spot khusus di area Main Stage, di mana pengunjung bisa memesan minuman jus favorit atau bahkan membuatnya sendiri dengan menggunakan bike blender.

Sport Bazaar, 20 Juni – 3 Juli

Untuk para pecinta olahraga, Kuningan City Mall menghadirkan sport bazaar yang berlokasi di Ground Floor, di mana pengunjung bisa memilih ragam atribut olahraga yang telah dikurasikan oleh tenant Pedla, Veloalpha, Hush Puppies, The North Face, Timberland, Giordano, dan Lotte Mart.

Ice Cream Attack, 24 Juni – 31 Juli

Program belanja yang tidak kalah menarik dari Kuningan City adalah berbelanja dengan minimal transaksi Rp. 250.000 di seluruh tenant di Kuningan City Mall dengan maksimal penggabungan 2 struk dan tidak berlaku kelipatannya untuk berkesempatan mendapatkan 1 buah Ice Cream Magnum.

TR’EAT’LON, 24 Juni – 31 Juli

Tr’eat’lon merupakan program makan ‘marathon’ yang bisa diikuti oleh seluruh pengunjung. Untuk mengikuti program ini, pengunjung harus melakukan transaksi di tenant F&B Kuningan City Mall, di mana pada akhir periode program ini, 2 pengunjung dengan transaksi terbanyak akan secara khusus ditraktir Kuningan City Mall selama 1 bulan penuh dengan nominal hadiah total 6 juta rupiah.

Melengkapi program belanja yang disajikan oleh Kuningan City mall, adapun rangkaian event menarik yang telah dirangkum, di antaranya:

Tanjakan 13 Vertical Run, 2 – 3 Juli

Setelah sukses melakukan rangkaian acara lari yang dilakukan pada periode lalu, Kuningan City Mall kembali ingin mengundang para komunitas lari yang ada di Jakarta untuk merasakan keseruan dan memacu adrenalin para pelari dalam Vertical Run, dimana peserta harus berlari sekaligus menanjak sebanyak 13 putaran di arena Tanjakan 13.

Sport Klass x Celebrity Fitness, 4 – 17 Juli

Tidak hanya berfokus pada event lari dan sepeda, Kuningan City Mall juga menyuguhkan berbagai kelas olahraga berkolabolasi dengan Celebrity Fitness. Kelas ini akan diselenggarakan setiap minggu selama periode Summer Sport Klub dan untuk bergabung di kelas ini, customer diundang secara gratis.

Kuningan City Fun Duathlon, 16 Juli

Memasuki seri kedua, Fun Duathlon kembali diselenggarakan Kuningan City Mall. Dengan konsep yang lebih besar, acara kali ini merupakan sebuah acara untuk menguji daya tahan dan kekuatan para peserta untuk mampu melakukan kegiatan berlari dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan kemudian bersepeda secara beruntun.

Velofest, 29-31 Juli

Setelah berhasil menarik perhatian sebanyak 6.000 lebih pengunjung serta 15 komunitas cycling terbesar di Jakarta dan 30 booth yang terlibat pada penyelenggaraan di tahun 2019, Velofest 2022 siap menghadirkan kembali festival sepeda terbesar di Kuningan City Mall, sebagai salah satu misi Kuningan City Mall untuk terus berinovasi dalam bidang olahraga.

Kali ini, tidak hanya berfokus kepada para cyclist, Velofest juga menawarkan beberapa feature seperti gathering, meet and greet, pameran sepeda hingga edukasi mengenai cycling culture untuk para pengunjung setia Kuningan City Mall.

Fashion Sport, 30 Juli

Mengusung konsep ruang terbuka, Kuningan City Mall akan menggelar Sport Fashion Show di area pejalan kaki/pedestrian. Gelaran Fashion Show ini akan berkolaborasi dengan fashion designer CALLA The Label yang akan menghadirkan rangkaian koleksi dengan nuansa athleisure yang kian melengkapi acara Summer Sport Klub.

Roller Disco, 30 Juli

Mari menikmati keseruan bersama untuk ber-roller skating di arena Tanjakan 13, dengan pemandangan city view kota Jakarta. Pengunjung bisa menggunakan sepasang roller skate secara gratis, dengan menunjukkan bukti belanja sebesar Rp 100.000 di tenant Kuningan City Mall.

Sumber: PR