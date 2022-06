Tak Ingin Mentalnya Turun, Marshanda Unfollow Ratusan Warganet

Jakarta, Beritasatu.com - Marshanda yang tengah menjalani pengobatan dinyatakan mengidap tumor payudara kini memutuskan meng-unfollow ratusan warganet yang mengikuti akun instagramnya. Hal itu dilakukan wanita yang kerap disapa Chaca itu lantaran tak ingin mentalnya down akibat ucapan-ucapan warganet.

Ia menilai warganet kerap mengomentari hal yang kurang baik. Hal itu diungkapkan Chaca dalam akun tiktok pribadinya sebagaimana dilihat Beritasatu.com, Kamis (16/6/2022).

“Bisa enggak tolong kasih tahu ke orang-orang yang baper (bawa perasaan), karena gue nge-unfollow banyak orang Desember lalu di instagram gue,” ucap Chaca mengungkap alasannya meng-unfollow ratusan pengikutnya di instagram.

Diakui ibunda Sienna itu, orang-orang yang dihapus pertemanannya dari akun media sosialnya itu banyak yang kerap berkomentar buruk tentangnya, sehingga membuat kondisi mentalnya jatuh. Karenanya, Marshanda memilih meng-unfollow ratusan warganet yang dianggapnya merusak mentalnya itu.

“Dari 900-an atau berapalah orang sampai zero, karena kenyataan itu gue lagi mental breakdown. Sometimes people just a bitter. Kadang tuh orang pahit hatinya, ngaku-ngakunya enggak pahit,” tegasnya.

Unggahan mantan istri Ben Kasyafani itu langsung dikomentari beragam komentar dari warganet. Rata-rata warganet mendukung apa yang dilakukan Marshanda.

“Semangat terus kak Marshanda, hapus saja orang-orang yang komentar gak enak bikin mood dan mental down aja,” tutur warganet.

“Cepat sembuh ya Chaca, semoga terus bisa berkarya lagi, jangan dengerin orang-orang yang suka nyinyir padahal mereka gak pernah bikin karya apa-apa,” tandas warganet lainnya.

