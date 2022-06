QuBisa Luncurkan Program Magang Gratis untuk Generasi Muda

Jakarta, Beritasatu.com - Platform QuBisa menawarkan program beasiswa magang bagi generasi muda di seluruh penjuru Indonesia. Sebagai salah satu platform belajar online terkemuka di Indonesia, QuBisa meluncurkan beasiswa magang bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Program ini bagian dari upaya QuBisa untuk melahirkan generasi muda Indonesia yang kompeten dalam bidang teknologi digital (digital competence) guna mendukung visi Presiden Joko Widodo mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara unggul di era ekonomi digital pada tahun 2045 atau bertepatan dengan 100 tahun HUT Kemerdekaan Indonesia. Guna mendukung visi tersebut, QuBisa mengadakan program magang untuk melahirkan generasi muda yang siap bersaing di era Revolusi Industri 4.0.

BACA JUGA Magang MBKM Percepat Proses Persiapan SDM Talenta Digital

Menurut riset McKinsey dan Bank Dunia, selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2030, Indonesia akan membutuhkan sembilan juta talenta digital. Itu artinya setiap tahun Indonesia membutuhkan sekitar 600.000 talenta digital. Disisi lain, menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong dari sekitar 4.000 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, hanya 20%-nya yang memiliki Program Studi (Prodi) Information Technology (IT) atau Information System (IS).

Jika dikurangi jumlah lulusan perguruan tinggi dari Prodi IT dan IS, ungkap Usman tetap masih ada talent gap sebanyak 400.000-500.000 orang per tahun.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com