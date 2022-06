Kampanye "Made With Care" Kenalkan Produk F&B Selandia Baru

Jakarta, Beritasatu.com – New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) memperkenalkan produk-produk food and beverage (F&B) lokal terbaik asal Selandia Baru di 18 gerai Ranch Market dan dua gerai The Gourmet by Ranch Market di Indonesia. Kemitraan NZTE dan Ranch Market Group ini mengusung kampanye “Made With Care - A Taste of New Zealand’ yang berlangsung hingga 26 Juni 2022.

Kampanye tersebut turut menyoroti enam merek produk dari Selandia Baru yang telah menjadi kegemaran di Indonesia, yakni Anchor, Dazzle Apple by Bostock New Zealand, Envy Apple, Hillary Farm (Manuka Honey), Rockit Apple, dan Whittakers Chocolate.

Komisaris Perdagangan Selandia Baru untuk Indonesia Diana Permana menyampaikan, keberlanjutan (sustainability) merupakan asas pokok dalam praktik industri Selandia Baru dan keamanan pangan adalah yang terpenting bagi produsen makanan dan minuman Selandia Baru. Sebagai sebuah negara, pemerintah dan pemangku kepentingan industri memiliki standar dan praktik higienitas pangan ketat, serta menerapkan berbagai teknologi canggih dan pengendalian mutu (quality control) guna memastikan hanya produk berkualitas tinggi yang didistribusi. Sederhananya, konsumen dapat mempercayai makanan dan minuman dari Aotearoa New Zealand.

“Kami sangat senang dapat bermitra dengan Ranch Market Group sekali lagi untuk memberikan kemudahan dalam mengakses 6 merek Selandia Baru di antara merek lainnya yang turut serta dalam kampanye ‘Made With Care - A Taste of New Zealand’ tahun ini. Kami menyambut baik kesempatan untuk memenuhi kebutuhan produk rumah dan dapur keluarga Indonesia,” ujar Diana di Jakarta.

Setelah lebih dari 2 tahun melalui pandemi, masyarakat Indonesia menjadi lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan diri sehingga mulai beralih menjalankan gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga serta memilih asupan nutrisi yang lebih sehat. Namun, pilihan asupan makanan yang lebih sehat masih dianggap mahal oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, melalui kampanye global ‘Made With Care’, NZTE bermaksud untuk memperkenalkan merek produk F&B dari Selandia Baru yang terbaik, lezat, bergizi, dan bernilai lebih. Produsen Selandia Baru memiliki hubungan khusus dengan daratan dan lautan, hubungan tersebut dibangun atas dasar kepedulian, rasa hormat, dan pemahaman bahwa ketika alam tambah lestari, manusia pun turut makmur. Program ‘Made With Care - A Taste of New Zealand’ memainkan peran penting dalam menyoroti kualitas premium dan jangkauan merek lokal Selandia Baru, sehingga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mengambil keputusan yang tepat saat membeli produk-produk Selandia Baru.

‘Made With Care’ menyoroti lima atribut penting yang ditanamkan dalam komitmen Selandia Baru terhadap produk F&B negara tersebut, yaitu aman, lezat, berkualitas premium, bergizi, dan beretika.

Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett ONZM menuturkan, diberkati dengan sumber daya alam yang luar biasa dan lingkungan yang sempurna untuk menghasilkan produk terbaik, bergizi dan beretika, untuk selanjutnya dikombinasikan dengan komitmen dalam menjaga atau merawat manusianya, hewan dan tanah, negara Selandia Baru yang kaya, memiliki iklim bagus serta air murni berlimpah berhasil menciptakan lingkungan yang sempurna untuk produk berkualitas premium yang telah menjadi favorit di lebih dari 120 pasar internasional, termasuk Indonesia, di mana per Juni 2021 nilai ekspornya mencapai NZD$ 1,29 miliar.

“Melalui hubungan khusus dengan daratan dan laut yang kami miliki, serta pemahaman yang mendalam bahwa ketika alam tumbuh subur dan lestari, kita semua pun turut makmur, produk-produk Selandia Baru memiliki ragam manfaat utama dan terbaik bagi seluruh keluarga Indonesia yang sadar akan kesehatan dan kesejahteraan diri,” katanya.

Sementara itu, CEO PT. Supra Boga Lestari Tbk, Meshvara Kanjaya mengatakan sebagai supermarket yang menawarkan pengalaman berbelanja bahan makanan berkualitas dengan jajaran merek terbaik di dunia, phaknya terus berusaha untuk menyediakan makanan berkualitas bagi setiap pelanggan.

“Kami sangat senang karena dapat sekali lagi bermitra dengan Selandia Baru, sebuah negara yang dikenal secara global akan produk-produk lezat, bergizi, aman dan berkelas dunia. Kami terus mencari cara untuk semakin meningkatkan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan bagi pelanggan tercinta kami dan berusaha untuk menjalankan berbagai program menarik, relevan dan bermanfaat yang akan menjawab tuntutan konsumen akan variasi produk guna mendukung gaya hidup sehat mereka,” ujar dia.

