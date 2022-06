RozezShop Layani Top Up GimOnline 30.000 Orderan Sebulan

Jakarta, Beritasatu.com - RozezShop, perusahaan aplikasi yang melayani bisnis top up gim online, melayani hingga 30.000 orderan per bulan.

"Pada awal memulai bisnis hanya bermodalkan Rp 500.000, seiring berjalannya waktu semakin banjir orderan sampai akhirnya membangun RozezShop.com agar pelanggan dapat melakukan order top up secara mandiri melalui website," kata Founder RozezShop, Samuel Christian Jonathan dalam keterangan tertulisnya Minggu (19/6/2022).

Samuel yang memulai hobinya bermain gim sejak kecil, kini merintis bisnis top up gim sewaktu duduk di kelas 11 SMA. Samuel melihat popularitas gim semakin meningkat, dari gim gratis maupun berbayar yang diminati millenial. Tak ayal, layanan top up gim juga dicari para gamers. "Melihat peluang ini, saya memulai bisnis top up gim dengan nama RozezShop," kata Samuel.

Samuel mengatakan, tantangan terbesar mendirikan bisnis adalah kepercayaan pelanggan. Apalagi dengan transaksi digital yang umumnya orang tidak saling mengenal secara personality.

“Menurut saya paling minimal suatu bisnis perlu berbadan hukum Comanditaire Venootschap (CV). Makanya RozezShop.com sudah didirikan dengan badan hukum CV, sehingga pelanggan bisa merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi,” tambahnya.

Samuel berkomitmen memberikan layanan top up gim aman, murah, terpercaya, serta 24 jam. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, Rozezshop juga menyediakan layanan joki akun Mobile Legends, jasa rekber dan titip post akun MLBB.

Ke depannya, Samuel optimistis perkembangan bisnisnya akan semakin baik, seiring menjamurnya pecinta games di Tanah Air.

