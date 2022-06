Wonder Mama Camp Dorong Ibu Jadi Kuat dan Menginspirasi

Jakarta, Beritasatu.com - Melalui Wonder Mama Camp 2022, Mama’s Choice menyelenggarakan program daring selama lebih dari 14 hari untuk mendukung ibu menjadi versi terbaik bagi diri sendiri dan keluarga. Acara ini merupakan ajang pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan diri ibu. Wonder Mama Camp diharapkan mendorong ibu menjadi kuat dan menginspirasi.

"Kami sengaja merancang program kelas eksklusif yakni parenting, self care, mental health dan finansial bersama para ahli untuk mengajak para ibu menjadi Wonder Mama yang kuat, bersinar, dan menginspirasi bagi diri dan juga keluarga. Juga ajakan untuk mereka memperhatikan penampilan meski sibuk menjadi ibu,” ujar Perwakilan Wonder Mama Camp 2022, Rahne Putri, Minggu (19/6/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Dari 700 lebih peserta ibu rumah tangga yang telah mengikuti proses pendaftaran dan seleksi, telah dipilih 20 finalis yang berkesempatan mengikuti seluruh rangkaian kelas pengembangan diri. Tak hanya itu, mereka juga perlu menyelesaikan tantangan dan juga membagi inspirasi kepada para ibu melalui media sosial untuk mendapatkan gelar Wonder Mama dari Mama’s Choice pada 2022.

Dibuka sejak bulan lalu, selama Wonder Mama Camp berlangsung, para finalis dibekali dengan Content Creator Kit, untuk mereka bisa belajar menjadi influencer fasilitas untuk berkonsultasi dengan psikolog ahli lewat aplikasi pemulihan mental yakni Riliv.

Ada sejumlah ahli kompeten untuk mengisi kelas pengembangan diri Wonder Mama Camp 2022, di antaranya yakni Dhatu Rembulan sebagai content creator dengan pengikut ratusan ribu pada akun instagramnya.

Ia yang memberikan materi dalam kelas I Love Me 3000 menjelaskan bagaimana tips menjadi Ibu produktif, aktif, dan bahagia dengan tetap merawat kulit, merawat diri, dan keluarga.

