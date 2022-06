Nikita Mirzani Mengamuk Rumahnya Diteror Pria Misterius

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Nikita Mirzani ngamuk rumahnya dimata-matai sejumlah pria yang tidak dikenal usai polisi melakukan upaya penjemputan paksa pada hari sebelumnya. Nikita mengaku belakangan banyak menerima teror usai dirinya membongkar aib Dito Mahendra yang merupakan kekasih Nindy Ayunda.

"Kenapa kalian memata-matai saya, karena di rumah saya itu ada CCTV jadi menit by menit, second by second saya bisa melihat kalian seperti memata-matai rumah saya. Kalian jangan bohongi saya," ujar Nikita dalam akun Instagram pribadinya seperti dipantau Minggu (19/6/2022).

Tak hanya menanyakan maksud pria yang mengaku nge-fans dengan dirinya, Nikita sempat membentak para pria itu lantaran jawaban yang berbelit-belit.

"Mau ngapain kalian ke sini? (bentak Nikita), Wartawan bukan ini? (sambil bertanya ke wartawan yang mendatangi rumahnya). Saya bersyukur loh ada temen-temen wartawan, kalau gak kalian mau ngintai sampai kapan," lanjut Nikita Mirzani.

Dihubungi terpisah, Nikita Mirzani mengakui banyak teror yang diterima usai dirinya bersuara lantang tentang Dito Mahendra melalui media sosialnya. Nikita mengaku ingin bertemu dengan kekasih Nindy Ayunda itu untuk mengakhiri teror ini.

"Gue nggak pernah ngobrol sama dia (Askara). Waktu itu (Askara juga) posisi di penjara. Saya nggak pernah kenal Dito. Tapi Dito pasti kenal saya. Gue mau ketemu sama Dito, pengen banget gue. Salam ke Dito Mahendra pacarnya Nindy Ayunda itu," ungkap wanita kelahiran Jakarta, 17 Maret 1987 ini.

BACA JUGA Diisukan Jadi Tersangka, Ini Respons Nikita Mirzani

Pasca-Nikita membongkar Dito Mahendra, sejumlah teror diterimanya. Salah satunya ada orang tidak dikenal mencoret-coret tembok rumah dan salonnya di BSD. Belakangan ada orang yang tidak dikenal selalu memata-matai rumahnya. Tak hanya itu Nikita mengaku ada teror yang diterima keluarganya saat tengah berada di luar rumah.

Nikita Mirzani sebelumnya mengumbar pesan tentang Dito Mahendra yang berurusan utang piutang. Nikita meminta Dito melunasi utang kepada sang penulis pesan. Akibat kasus itu, Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com