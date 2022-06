Debut Lightyear Kalah dari Jurrasic World di Box Office

Jakarta, Beritasatu.com - Debut film animasi Lightyear di bioskop masih kalah dari Jurassic World Dominion yang pada pekan lalu telah menduduki peringkat pertama dan kini kembali menguasai box office Amerika.

Dikutip dari Variety, Senin (20/6/2022), Lightyear yang rilis di bioskop Amerika pada 17 Juni baru mengumpulkan 51 juta dolar AS (Rp 755,97 miliar) dari 4.255 bioskop Amerika Utara pada periode Jumat (17/6) hingga Minggu (19/6), sementara Jurassic World mencetak 58,6 juta dolar AS (Rp 869,3 miliar) dari 4.697 bioskop pada akhir pekan kedua perilisannya pada periode serupa.

Secara internasional, Lightyear memperoleh pendapatan 34,6 juta dolar AS (Rp513,2 miliar) dari 43 pasar di luar Amerika, sehingga total globalnya menjadi 85,6 juta dolar AS (Rp 1,26 triliun).

Lightyear merupakan spin-off yang dibuat dalam semesta Toy Story, dibintangi Chris Evans sebagai pengisi suara karakter utama Buzz Lightyear. Film tersebut dilarang di sejumlah negara, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, karena menampilkan adegan ciuman sesama jenis.

Lightyear menandai film Pixar pertama yang diputar di layar lebar sejak pandemi lebih dari dua tahun. Selama pandemi, tiga judul studio animasi seperti Soul, Luca, dan Turning Red tayang langsung di platform Disney+.

Di posisi ketiga box office, Top Gun: Maverick terus menambahkan pendapatannya dengan 44 juta dolar AS (Rp 652,7 miliar) di Amerika Utara pada periode yang sama. Angka tersebut menandai sedikit penurunan sebesar 15% jika dibandingkan pada akhir pekan lalu.

Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness masih bertahan di box office yang menduduki posisi keempat dengan mengumpulkan 4,2 juta dolar AS (Rp 62,3 miliar) pada periode yang sama. Setelah bertahan selama tujuh pekan di layar lebar, sekuel dari komik Marvel ini telah mengumpulkan 405,1 juta dolar AS (Rp 6 triliun) di Amerika Utara.

Sementara film animasi The Bob's Burgers Movie melengkapi lima besar box office. Film yang diadaptasi dari serial TV populer ini meraup 1,1 juta dolar AS (Rp16,3 miliar) pada Jumat-Minggu. Setelah bertahan empat minggu sejak dirilis, The Bob's Burgers Movie telah menghasilkan total 29 juta dolar AS (Rp430 miliar) di box office domestik.

