Uhuy! Menkeu Sri Mulyani Unggah Masa Pacaran, di Medsos

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah memori ketika pacaran dengan Tonny Sumartono, di media sosial (medsos) lengkap dengan foto jadul alias zaman dulu.

Memori 36 tahun lalu yang dituangkan di medsos itu adalah momen manakala Sri Mulyani dan sang pacar nonton berdua film Top Gun. Tepatnya di tahun 1986.

Kenangan manis itu kini muncul kembali saat Tonny Sumartono-Sri Mulyani yang sudah punya tiga orang anak dan bahkan cucu, kembali berduaan menyaksikan sekuel film yang dibintangi Tom Cruise, Top Gun: Maverick.

BACA JUGA Top Gun: Maverick Kuasai Box Office di Pekan Kedua

Layaknya berbagai foto yang berseliweran di dunia maya menyandingkan Top Gun dan Top Gun: Maverick, orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengunggah fotonya berduaan saat bersama pacarnya pada 1986 dan bersama suaminya saat ini.

Foto berwarna pada 1986 itu menampilkan Sri, sosok kelahiran bandar Lampung 26 Agustus 1962 ini, terkesan tomboi. Ia mengenakan celana panjang dan baju motif kotak-kotak dengan lengan digulung.

Ketika itu Sri Mulyani masih berstatus sebagai mahasiswa di FE-UI (sekarang FEB-UI). Ia menyebut Tonny Sumartono sebagai “sahabat terkasih saya”.

Sedangkan foto terkini yang diunggah Sri Mulyani selain saat berpose berdua, juga foto-foto ketika keduanya berada di gedung bioskop.

Sudah nonton film Top Gun Maverick?

Tahun 1986, waktu masih menjadi mahasiswa di FE-UI (sekarang FEB-UI) saya dan “sahabat terkasih saya” nonton film Top Gun - dengan bintang Tom Cruise.

36 tahun kemudian, 2022 - saya kembali nonton Top Gun -Maverick dengan bintang Tom Cruise. Saya nonton masih dengan orang yang sama “sahabat terkasih saya” yang sekarang adalah suami tercinta.

What a beautiful memories…!

Itulah penggalan teks yang diunggah di akun Sri Mulyani.

Pada unggahan di akun Instagram, Sri Mulyani menyertakan alunan lagu Take My Breath Away. Lagu lantunan grup Berlin ini adalah juga lagu tema film Top Gun.

Film Top Gun: Maverick memang menjadi perhatian. Hal ini setidaknya terlihat dari raihan lebih dari US$ 806,4 juta atau sekitar Rp 11 triliun di box office global.

Catatan tersebut sekaligus merupakan sejarah baru yakni sebagai film terlaris Tom Cruise sepanjang kariernya.

Pendapatan Top Gun: Maverick telah melampaui raihan film Tom Cruise lainnya, Mission: Impossible-Fallout yang mencapai US$ 791,1 juta secara global.

Film arahan Joseph Kosinski ini memang banjir pujian dari penonton bahkan para kritikus film. Di antaranya karena adanya perpaduan nostalgia dari film perdananya yang dirilis 36 tahun lalu.

Unggahan nostalgia Sri Mulyani barangkali adalah pengalaman sebagian besar pasangan yang kini berusia 45 tahunan ke atas.

Sri Mulyani adalah salah satu menteri di era Jokowi yang rajin mengunggah kegiatannya di medsos. Selain kegiatannya sebagai menteri, perempuan yang pernah sebagai penjabat sementara Menko Perekonomian ini acap mengunggah kesehariannya bersama cucu tercinta.

Publik mendapat gambaran bagaimana di tengah kesibukan dan padatnya jadwal sebagai menteri, Sri Mulyani masih meluangkan waktu untuk keluarga. Netizen bisa melihat bahwa wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes 2008 ini adalah juga sosok seorang ibu dan nenek biasa.

BACA JUGA Cak Imin Lirik Sri Mulyani Jadi Cawapresnya di Pilpres 2024

Sisi lainnya, pemilik gelar master dan doktor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign ini juga adalah menteri yang cukup menghibur.

Gambaran betapa penting dan seriusnya urusan perekonomian negara dan dunia tidak serta merta membuat wajahnya tegang atau kening mengkerut.

BACA JUGA Elek Yo Band Himpun Miliaran Rupiah untuk Sulteng

Sri Mulyani jelas dan tegas ketika bertatap muka dengan DPR maupun memberikan sambutan-sambutan mengenai disiplin pegawai serta sumpah setia pada NKRI. Namun, pada kesempatan yang lain Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang piawai dalam hal tarik suara. Ia adalah vokalis Elek Yo Band, grup musik bentukan sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja.

Personelnya ketika itu adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Kepala Bekraf Triawan Munaf.

BACA JUGA Duet Menkeu Sri Mulyani dan Once Mekel Bakal Lantunkan Lagu Chrisye di Konser Virtual

Band ini sempat tampil di Java Jazz Festival 2018 selain di sejumlah acara amal.

Sri Mulyani juga pernah berduet dengan mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel, pada acara kegiatan sosial Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam rangka menggalang dana kemanusiaan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com