Hotman Paris ke Singapura Lakukan Medical Check Up

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah kasus hukum yang tengah membelitnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ternyata saat ini tengah berada di Singapura. Hotman berada di negeri Singa itu untuk melakukan medical check up terkait kesehatannya, karena Hotman mengaku kondisi tubuhnya dalam beberapa bulan belakangan mengalami penurunan berat badan. Hal ini yang membuat Hotman khawatir sehingga memutuskan untuk melakukan medical check up di Singapura.

Hal itu seperti yang diungkapkan pengacara nyentrik itu dalam akun media sosialnya yang diunggahnya Hotman, Selasa (21/6/2022).

"Halo salam dari rumah sakit Gleneagles Hospital, Singapura. Saat ini Hotman lagi rutin check up. Tadi saya sudah di-CT Scan Dada, Paru, sampe ketiak juga ikut di CT Scan. Dan sebentar lagi akan saya akan di kolonoskopi atau di bolongi ususnya untuk dichek ada penyakitnya atau gak di dalamnya. Dan ini ini murni check up bukan karena sakit loh. Saya harus tetap sehat karena musuh saya banyak," ungkap Hotman.

Dalam unggahan lain, Hotman juga terlihat usai menjalani kolonoskopi dengan cara di bius, di mana dalam video tersebut masih tampak beberapa kabel yang memenuhi tubuhnya.

"Hotman baru keluar dari kamar operasi rumah sakit Gleneagles. Sudah dicek, ct scan dada gua, paru gua dan barusan saya dibius untuk kolonoskopi. Sudah dibor usus saya dari pantat tadi, sudah dibius saya," ujarnya lagi.

"Dan ternyata aku sehat semuanya, aku enggak nyangka aku sehat rupanya. Lima bulan lalu saya sempat takut karena semua orang bilang kenapa kurus-kurus. Ini baru keluar dari ruang operasi di Singapura, i am really healthy kata dokter. Aku terkejut dibilang gue sehat. Ususnya sehat, dadanya sehat, tidak ada kanker. Sempat saya takut ada kanker. Ok, i am ready to go home," kata Hotman.

Dalam kesempatan itu, Hotman juga sempat menyapa pengacara Razman Arif Nasution yang menjadi pengacara Iqlima Kim yang melaporkan Hotman atas tuduhan melakukan pelecehan seksual kepadanya saat Iqlima menjadi asisten pribadinya.

"Eh Razman ada dua berita terbaru neh coba kamu chek yah. Katanya Komjen Pol Budi Gunawan gak pernah nunjukan kamu jadi kuasa hukumnya tapi dikop surat kamu, dispanduk kamu dan dimana-mana kamu selalu mengaku-ngaku sebagai kuasa hukumnya. Dan minta kamu klarifikasi segera itu kalau kamu punya harga diri," tutur Hotman.

"Yang selanjutnya benar gak kalau Iqlima Kim, cewek yang dulu tinggal di Mangga Besar itu dan pernah sebentar jadi aspri saya itu sudah mencabut surat kuasa kamu. Ayo segera donk klarifikasi, atau mau ke Singapura sini aku traktir, dan aku abis ini mau beli Lamborghini loh. Lamborghini yang ketiga. Makanya jujur jadi pengacara, bekerja agar sukses kayak gue, okey," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com