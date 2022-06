Ini Mengapa Polusi Udara Melebihi Standar Kualitas WHO

Jakarta, Beritasatu.com - Polusi udara yang terjadi karena tingginya emisi yang ditimbulkan dari transportasi, sektor industri serta terjadi secara lintas batas. Hal itu diungkapkan oleh Manajer Kampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Abdul Ghofar.

Abdul mengatakan bahwa penyebab polusi udara yang melebihi standar kualitas udara yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena buruknya kualitas udara Jakarta bukan hanya terjadi sekali di hari tertentu, peristiwa ini telah terjadi selama beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut disebabkan oleh tingginya emisi yang berasal dari sektor transportasi (sumber bergerak) dan dari sektor industri, pembakaran sampah, pembangkit listrik dan lainnya (sumber tidak bergerak) baik di kawasan Jakarta maupun wilayah sekitar Jakarta.

"Polusi udara terjadi lintas batas (transboundary haze). Kualitas udara harian di Jakarta hampir selalu melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO. Setidaknya ada dua parameter kualitas udara yang sering melebihi standar WHO, yakni PM 2.5 dan PM 10," kata Ghofar saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (22/6/2022).

BACA JUGA DKI Diminta Lakukan Langkah Atasi Polusi Udara Jakarta

Ghofar menutur pada tahun 2021, WHO merilis pedoman parameter kualitas udara dengan ambang batas PM 2.5 sebesar 15 mikrogram per meter kubik, adapun standar pemerintah berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2021 sebesar 55 mikrogram per meter kubik.

hal 1 dari 4 halaman

Halaman: 1234selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com