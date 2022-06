Tower of Fantasy Gelar CBT 2 Ajak Wanderers Berpetualang

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sukses menggelar Closed Beta Test (CBT) jilid pertama April hingga Mei lalu di lima negara, Tower of Fantasy kembali mengundang para Wanderers (sebutan untuk pemain Tower of Fantasy) dari Indonesia, Thailand, Brasil, Amerika Serikat, dan Jepang untuk memulai petualangan mereka menjelajahi Aesperia lewat fase CBT jilid kedua.

"Untuk Closed Beta Test (CBT) jilid pertama pada April hingga Mei lalu yang dilakukan di lima negara, kita telah berhasil menjaring pecinta komunitas esport petualangan keseruan tanpa batas dan jelajahi Aesperia di game Tower of Fantasy melalui CBT," ungkap perwakilan Hotta Studio dalam keterangan persnya, Rabu (22/6/2022).

"Tower of Fantasy kembali mengundang para Wanderers dari Indonesia, Thailand, Brasil, Amerika Serikat, dan Jepang untuk memulai petualangan mereka menjelajahi Aesperia lewat fase CBT jilid kedua. Pendaftaran terbatas CBT jilid kedua akan dimulai pada 22 Juni 2022 pukul 07:00 WIB dan berlangsung selama lima hari," ungkap tambah perwakilan Hotta Studio.

BACA JUGA 16 Tim Beradu di Turnamen PUBG Mobile SAGA Esports

Dilanjutkannya, selama periode tersebut, Wanderers pengguna perangkat Android dan PC dapat mengunduh dan melakukan registrasi melalui iklan Tower of Fantasy yang telah tersebar di berbagai platform media sosial.

"Setelah jumlah pendaftar mencapai angka yang ditentukan, Tower of Fantasy akan membagikan tautan unduhan yang dapat diakses oleh seluruh Wanderers melalui akun media sosial resmi Tower of Fantasy. Dan Tower of Fantasy akan menyuguhkan dunia permainan dengan nuansa sci-fi dan post-apocalyptic yang sangat kental. Di sini gamer juga bakal disuguhkan jalan cerita yang mendalam untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran dengan membangun sebuah peradaban baru," lanjutnya.

Untuk menambah keseruan para pemain dalam memainkan Tower of Fantasy, pihaknya telah meningkatkan kualitas grafis sinematik yang dibangun dari Unreal 4 Engine, dengan akan mengusung sistem MMORPG yang sudah akrab di kalangan gamer dengan berisi banyak kustomisasi.

BACA JUGA Kontribusi Game dan Esports Dorong Pertumbuhan Ekonomi

"Game ini menggabungkan fitur modifikasi karakter yang unik, motion capture sekelas film televisi dan layar lebar, eksplorasi dunia penuh kebebasan, gaya desain sci-fi dengan berbagai pemandangan menakjubkan, elemen puzzle interaktif, serta pertarungan tempo cepat demi menyampaikan sebuah cerita penyelamatan post-apocalyptic dari ancaman kehancuran," terangnya lagi.

"Rasakan petualangan keseruan tanpa batas dan jelajahi Aesperia di game Tower of Fantasy melalui CBT mulai 22 Juni 2022. Dan Temukan informasi terbaru, terlengkap, dan terpercaya di Facebook Page, Facebook Group, Instagram, YouTube, dan Discord resmi Tower of Fantasy Indonesia," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com