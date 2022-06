tiket.com-St.Ives Sediakan 10 Ribu Paket Relaksasi di 7 Kota

Jakarta, Beritasatu.com – Tren staycation dan workcation masih menjadi pilihan masyarakat di Indonesia untuk sekadar melepas penat di tengah kesibukan kerja. Bahkan momen tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat bonding atau ikatan antara orangtua dengan anak-anak.

Melihat masih besarnya potensi pasar untuk staycation dan workcation, tiket.com – sebagai online travel agent (OTA) di Indonesia – menggandeng merek perawatan kulit alami asal Amerika Serikat, St. Ives untuk memberikan nilai tambah dan mengoptimalkan pengalaman liburan masyarakat Indonesia yang berencana mengunjungi jajaran hotel, villa dan apartemen di aplikasi tiket.com.

Kolaborasi tiket.com dan St. Ives yang berlangsung hingga 25 Agustus 2022 tersebut berupa pemberian 10.000 Paket Relaksasi (Relax Package) spesial persembahan dari St. Ives ketika check-in atau kedatangan di 55 hotel yang ada di 7 kota di Indonesia. Paket Relaksasi ini dapat diperoleh dengan melakukan pemesanan hotel, villa dan apartemen berlabel “TIKETXSTIVES” di Indonesia.

Selain itu, sesuai dengan kebijakan masing-masing hotel, villa dan apartemen, Sobat tiket berhak mendapatkan diskon hingga 35% melalui aplikasi tiket.com.

Menurut VP of Accommodation tiket.com Cisyelya Bunyamin, pemilihan 7 kota di Indonesia karena kota-kota tersebut memang paling diminati oleh masyarakat untuk didatangi. Sedangkan pemilihan 55 hotel yang diajak bekerja sama dalam kolaborasi tiket.com dan St. Ives adalah hotel yang yang cocok untuk keluarga maupun bisnis.

“Karena market-nya luas, jadi kita sebisa mungkin menggandeng yang paling cocok dengan masyarakat umum. Untuk kategori hotel, in general memang yang bintang 4 tetapi ada juga yang bintang 3, namun ini bintang 3 yang cantik di mana hotel-hotel ini mampu memberikan self of pampering untuk aktivitas (paket relaksasi) ini. Di mana pada saat tamu check-in sudah langsung diberikan paket relaksasi,” ujar Cisyelya baru-baru ini, seraya menyebutkan bahwa 7 kota yang dimaksud adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan dan Bali.

Cisyelya mengungkapkan, bahwa paket relaksasi yang diberikan bukan berupa paket tester, melainkan full product yang terdiri atas satu facial scrub, dua sheet mask dan voucher diskon untuk membeli produk St. Ives. Produk Paket Relaksasi ini diberikan kepada tamu dalam tas serut ukuran travel.

Cluster Head Unilever International Indonesia and East Timor, Agung Andrian mengatakan bahwa bagi kebanyakan orang, salah satu tren yang lagi digemari adalah staycation. Untuk melengkapi healing proses dengan staycation, St Ives hadir menemani Anda dengan membawa segala kebaikan alam yang kaya akan 100% eksfolian serta ekstrak alami. Maka dari itu kami berkolaborasi dengan tiket.com sebagai platform favorit masyarakat Indonesia untuk merencanakan liburan, termasuk staycation. Bersama dengan tiket.com kami ingin memberikan pengalaman staycation yang fun dan juga relaks dengan Relax Packages dari St Ives.

“Sebagai natural skincare brand, St Ives percaya adanya nature reset sebagai salah satu brand purpose kami, di mana riset membuktikan bahwa 15 menit kembali ke alam bisa menimbulkan efek de-stress atau kalau jaman sekarang sering disebut dengan efek healing,” kata Agung.

Diungkapkan oleh Agung pentingnya rutin melakukan facial scrub untuk mengangkat sel-sel kulit mata di pori-pori wajah, yang mana tidak akan bisa dibersihkan dengan sabun saja. “Cuci muka saja dengan sabun tidak cukup untuk membersihkan kotoran pada wajah. Kotoran yang tidak terangkat dan mengendap menyebabkan muncul komedo dan jerawat. Oleh karenanya kita perlu melakukan scrubbing 3-4 kali dalam seminggu, agar regenerasi kulit tidak terhambat,” tuturnya.

Agung mengatakan bahwa terdapat delapan varian facial scrub St. Ives, namun yang diikutkan dalam Paket Relaksasi adalah varian Blackhead Clearing yang mengandung green tea dan bamboo scrub untuk mengangkat sel-sel kulit mati, komedo, meredakan kemerahan, serta mengandung anti-oksidan. Ia juga menganjurkan pemakaian mask sheet varian Revitalizing dengan kandungan acai, blueberry dan minyak biji chia yang langsung menghidrasi untuk kulit yang tampak sehat dan cerah.

Menanggapi Paket Relaksasi kolaborasi tiket.com dan St. Ives, salah satu aktris Karina Salim mengungkapkan bahwa kegiatan relaksasi semacam ini dapat memberikan pengalaman baru yang lebih refreshing.

“Staycation masih menjadi kegiatan pilihan favorit untuk saya dan keluarga. Selain bisa menikmati momen kebersamaan yang hangat bersama keluarga, kami bisa menikmati suasana baru di tengah destinasi liburan. Dengan adanya kolaborasi tiket.com dan St. Ives ini memberikan pengalaman baru yang lebih refreshing di mana saya bisa menikmati staycation sambil self pampering,” katanya.

Cisyelya sendiri mengaku bahwa tiket.com sangat antusias dengan adanya kolaborasi bersama St. Ives. “Berkat adanya kolaborasi ini, kami bersama dapat memberikan manfaat lebih untuk para customer dalam menikmati masa liburan ketika menginap di hotel, villa maupun apartemen. Hal ini sejalan dengan fokus tiket.com sebagai OTA dengan fokus customer-centric untuk terus berupaya memberikan pengalaman yang baru bagi Sobat Tiket sekaligus untuk mendorong pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia kedepannya,” ujar dia.

Cisyelya juga mengingatkan walau sudah ada pelonggaran dan membuat masyarakat lebih antusias berwisata, diharapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena Covid masih belum selesai.

Sumber: BeritaSatu.com