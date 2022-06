Siti Nurbaya Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan UB

Malang, Beritasatu.com - Universitas Brawijaya mengukuhkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar sebagai profesor kehormatan. Siti Nurbaya dikukuhkan sebagai profesor kehormatan dalam bidang ilmu manajemen sumber daya alam.

Dalam orasi ilmiahnya, di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (25/6/2022), Siti Nurbaya menyampaikan kebaharuan (novelty) tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, dengan memberikan target pembangunan yang sangat fokus.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan sektor kehutanan, seluruh program kegiatan memiliki indikator dan satuan volume ukur yang sama, yaitu CO2e," kata Siti.

Ia menjelaskan, target kinerja sebelumnya menggunakan berbagai satuan, seperti hektare, meter persegi, ton, dan rupiah.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

Sumber: ANTARA