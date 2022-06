Alodokter Perkenalkan Perlindungan Kesehatan Skala Korporasi

Jakarta, Beritasatu.com – Pandemi Covid-19 membuat kesadaran masyarakat untuk melindungi diri, keluarga dan karyawan mengalami peningkatan. Hal ini menjadi katalis bagi Alodokter untuk mengoptimalkan secara signifikan salah satu fitur aplikasi perlindungan kesehatan skala korporasi, yaitu “Aloproteksi Corporate.”

“Aloproteksi Corporate” dari Alodokter menghadirkan manfaat lengkap dengan mempertimbangkan seluruh aspek kebutuhan proteksi karyawan di era digital ini. Memberikan perlindungan kesehatan karyawan secara menyeluruh, “Aloproteksi Corporate” memberikan manfaat yang melingkupi rawat jalan dan rawat inap serta seluruh proses perlindungan kesehatan, mulai dari berkonsultasi dengan dokter, pemeriksaan laboratorium, berobat ke rumah sakit, hingga menebus obat langsung antar ke rumah. Perlindungan yang diberikan “Aloproteksi Corporate” kepada karyawan juga melingkupi penyakit berat, penyakit kritis hingga penyakit biasa.

Karyawan adalah aset penting dalam berakselerasi bagi perusahaan dan bisnis. Sementara, human capital merupakan organisasi yang efisien dan produktifitas tinggi – yang mana kinerja maksimal sangat menentukan laju pertumbuhan perusahaan serta peningkatan daya saing. Dan ini semua hanya dapat diwujudkan apabila karyawan sepenuhnya difasilitasi oleh manajemen perusahaan, terutama dalam proteksi kesehatan. Perasaan yang tenang dan terlindungi bila terjadi krisis kesehatan, serta kepastian bahwa penghasilan mereka dapat sepenuhnya dimaksimalkan untuk diri dan keluarga.

Co-Founder dan Presiden Direktur Alodokter Suci Arumsari menyadari bahwa perusahaan dan pemilik bisnis di era digital ini sangat memahami pentingnya kesejahteraan karyawan bagi suksesnya masa depan bisnis. Pada sisi lain, proteksi karyawan cukup sering menjadi polemik internal berkaitan dengan berapa besar anggaran yang ingin dialokasikan untuk proteksi karyawan dengan manfaat maksimal.

“Alodokter menghadirkan 'Aloproteksi Corporate' untuk dapat memberikan solusi bagi tantangan tersebut, proteksi karyawan lengkap dengan harga terjangkau, yang seluruhnya terdigitalisasi. Digitalisasi dari 'Aloproteksi Corporate; ini bukan hanya membuat pekerjaan divisi HR menjadi lebih efisien, tapi membuat klaim proteksi menjadi praktis dan efisien bagi karyawan,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (27/6).

Suci menambahkan, “Aloproteksi Corporate” dapat diakses secara digital melalui platform Alodokter, membuat klaim dan informasi menjadi simpel dan mudah. Alodokter pun telah bekerjasama dengan lebih dari 1.500 rumah sakit dan klinik rekanan yang tersebar di seluruh Indonesia, juga mempertimbangkan rumah sakit yang berlokasi di area bisnis serta pemukiman padat agar mudah dijangkau oleh karyawan pengguna, seperti: Siloam Hospital, Eka Hospital, RS Mitra Keluarga, Omni Hospital, Columbia Asia Hospital, dan banyak lagi.

Di samping itu, lanjut Suci, “Aloproteksi Corporate” mengedepankan transaksi cashless guna kemudahan klaim baik secara online maupun offline. Untuk pemesanan obat, saat ini “Aloproteksi Corporate” bahkan menyediakan ongkos kirim gratis bagi pemesanan obat karyawan pengguna di area jabodetabek, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Kehadiran “Aloproteksi Corporate” dari Alodokter diharapkan dapat menjadi mitra tepat untuk perusahaan dan pemilik bisnis yang memiliki misi menyejahterakan karyawan demi tercapainya visi organisasi.

“Di era digital kita semua harus dengan cepat beradaptasi dengan keadaan dan kebutuhan setiap stakeholders dalam ekosistem kerja. Semisal, ada karyawan yang memiliki tantangan psikologis karena tekanan pekerjaan atau masalah keluarga, dengan cepat dia bisa melakukan unlimited chat dengan dokter ahli yang akan membantu dia kembali produktif dan sehat. 'Aloproteksi Corporate' menawarkan solusi yang efisiensi, praktis serta terjangkau guna tingkatan produktivitas karyawan dalam bekerja sehari-hari. Lebih dari itu, mayoritas rentang umur yang menjadi karyawan saat ini generasi adalah motor penggerak ekonomi bangsa,” demikian penjelasan Suci.

Sebagai informasi, “Aloproteksi Corporate” memberikan perlindungan kesehatan karyawan secara menyeluruh, yakni berupa biaya kamar rawat inap yang bisa mencapai maksimal 150 hari per tahun dengan tanggungan hingga Rp 1 juta per malam; biaya kamar ICU serta tindakan operasi yang bisa mencapai maksimal 45 hari per tahun yang mana tanggungan sesuai dengan tagihan; kunjungan dokter harian baik untuk dokter umum dan dokter spesialis dengan maksimal 2 kunjungan per hari atau maksimal 150 kunjungan per tahun, berikut tanggungan sesuai dengan tagihan; konsultasi dengan dokter umum dan dokter spesialis baik via chat maupun tatap muka, termasuk pengobatan dan pemeriksaan laboratorium yang direkomendasikan oleh dokter, tanggungan sesuai dengan tagihan; limit per tahun per karyawan mencapai hingga Rp 100 juta per tahun; dan terdapat fitur “Aloproteksi Corporate Plus” guna lengkapi perlindungan karyawan dengan kaca mata, melahirkan, dan gigi.

