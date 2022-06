Better Be Good Siap Bersaing di Pasar Skincare Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Produk skincare lokal pendatang baru, Better Be Good (Bttrbgood), siap bersaing di pasar Indonesia. Better Be Good merupakan brand lokal pendatang baru yang diprakasai generasi muda Indonesia.

Mengusung tema Your Face As A Canvas, Better Be Good meyakini bahwa siapa pun dapat memiliki kulit yang terawat untuk menjadi alat ekspresi diri tanpa batas.

Dengan formula yang meminimalisasi penggunaan bahan kimia, brand lokal ini menjamin bahwa produk aman dipakai oleh siapa pun, mulai dari usia 13 tahun dan untuk ibu hamil sekalipun.

Better Be Good mengembangkan dan menghadirkan banyak produk skincare yang mudah diaplikasikan. Perawatan kulit yang dihadirkan Better Be Good dimulai dengan dua basic skincare, yaitu Bakuchiol Marine Collagen Lotion dan Mugwort Hydrating Moisturizer.

“Kedua produk yang kami kembangkan memiliki keunggulannya masing-masing," kata Founder Better Be Good, Fadilla Azura, dalam keterangannya, Minggu (26/6/2022).

Dia mengatakan, produk pre-serum Bttrbgood dapat dipadukan dengan produk lainnya, atau bisa juga dipakai sebagai serum utama.

"Produk pre-serum Better Be Good cocok digunakan untuk meningkatkan kinerja skincare lainnya. Sedangkan produk moisturizer memiliki manfaat untuk memperbaiki skin barrier, menenangkan kulit meradang, dan cocok digunakan untuk mereka yang memiliki jenis kulit normal hingga sensitif sekalipun,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com