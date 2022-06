Dulux Experience Store Debut di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Memilih cat bagi orang awam akan menjadi hal yang sulit apalagi warna-warna yang dipilih ternyata tidak sesuai harapan saat diaplikasikan pada dinding ruangan, baik untuk rumah maupun ruang kantor.

Padahal setiap perpaduan warna mengandung filosofi yang memberikan manfaat baik bagi pemilik tempat tinggal, semisal warna biru memberikan efek menenangkan, hijau memberikan suasana damai, kuning memberikan efek enerjik, hingga orange yang memberikan efek meningkatkan kreativitas.

Dilandasi keinginan untuk membantu para pelanggan menemukan warna yang tepat maka Dulux hadirkan flagship store pertama di Indonesia, yaitu Dulux Experience Store. Debut Dulux Experience Store ini menggandeng Toko Madju Supermarket Bahan Bangunan di Kalimalang, Bekasi, yang mana memiliki kesamaan visi dengan Dulux saat melihat perilaku konsumen yang ingin memperoleh warna sesuai yang diharapkan.

Di Dulux Experience Store, para pelanggan dapat dengan yakin menentukan cat dan pelapis terbaik paling tepat untuk kebutuhannya. Pasalnya, memilih cat dan warna yang tepat untuk rumah berperan penting ketika pelanggan ingin mewarnai sebuah bangunan, dan warna dapat menciptakan suasana yang membuat pemilik rumah tinggal dengan nyaman di rumahnya sendiri.

Head of Marketing PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) Niluh Putu Ayu mengatakan hal tersebut menjadi terobosan baru bagi cat dan pelapis di Indonesia, karena banyak toko material bangunan yang sekadar menyediakan cat tanpa memberikan inspirasi.

“Nah ini kami ingin memberikan tambahan lebih bagi shopper supaya mereka dapat memperoleh pengalaman,” ujarnya dalam pembukaan Dulux Experience Store secara hybrid pada Senin (27/6).

Menurut Presiden Direktur PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) Indra Laban, Dulux Experience Store mengusung konsep Show Me, Inspire Me, Demonstrate Me dan Make it Happen. Artinya, Dulux Experience Store bukan sekadar toko, sebaliknya, Dulux Experience Store dapat membantu pelanggan menemukan warna yang tepat dan manfaat tambahan terbaik dari cat bagi rumah mereka.

“Pelanggan juga dapat secara langsung melihat, menyentuh dan merasakan hasil produk Dulux saat diaplikasikan di dinding/tembok. Kami menyadari, saat ini pelanggan mempertimbangkan cat lebih dari sekedar warna, tetapi juga mencari apa manfaat lain yang dimiliki cat tersebut. Di Dulux Experience Store, pelanggan bisa melihat sendiri apa saja manfaat tambahan yang ditawarkan oleh produk kami untuk rumah impiannya,” kata Indra dalam keterangan tertulis.

Dijelaskan oleh Indra bahwa di setiap sudut Dulux Experience Store didesain untuk memberikan inspirasi dan membuat konsumen bisa berinteraksi langsung dengan apa yang telah dihadirkan. Di dalam toko ini juga terpapar sejarah panjang tentang bagaimana Dulux menjadi seperti sekarang ini, sekaligus menyediakan edukasi Dulux Full System dan informasi tentang bagaimana cara mengaplikasikan cat interior dan eksterior dengan benar; serta Demo Tools Corner yang akan mendemonstrasikan keunggulan cat Dulux, pelanggan akan dapat melihat, menyentuh, merasakan dan mengalami kepiawaian Dulux dalam industri cat.

“Keberadaan Dulux Experience Store di lokasi yang sama dengan Toko Madju menunjukkan bahwa inovasi merupakah bagian utama dari bisnis Dulux, dan dengan pendekatan ini, masyarakat dapat melihat lebih jelas apa saja yang ditawarkan Dulux,” tuturnya.

Head of Small Scale Outlet (SSO) Decorative Paints Akzonobel Indonesia Yudhy Aryanto menambahkan, kehadiran Dulux Experience Store bakal memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi pemilik toko karena dapat menambah traffic kunjungan konsumen ke toko. Selain itu konsumen jadi memiliki lebih banyak pilihan karena Dulux memiliki produk yang lengkap. “Dalam jangka panjang Dulux akan memberikan peran penting dalam industri ritel karena kami akan mulai mengembangkan di kota-kota seluruh Indonesia supaya Dulux Experience Store memberikan pengalaman lebih baik dan unik bagi para pelanggan sehingga memberikan keuntungan bagi pemilik toko, konsumen dan Akzonobel,” katanya.

Sementara itu, arsitek Ren Katili membagikan pengalamannya bahwa banyak konsumen yang masih belum bisa membayangkan hasil akhir dari proses pengecatan. “Namun dengan hadirnya Dulux Experience Store, saya bisa mengajak mereka datang kesini, untuk melihat dan merasakan langsung hasil akhir dari cat Dulux. Apalagi jika mereka belum memiliki bayangan seperti apa wujud propertinya maka Dulux Experience Store dapat menjadi sumber inspirasi,” katanya.

Melaney Ricardo pun berbagi pengalamannya saat merenovasi rumahnya. “Ketika saya merenovasi rumah saya, saya membutuhkan inspirasi yang tepat. Dengan hadirnya Dulux Experience Store, ini tentunya memudahkan sekali untuk mereka yang sedang ataupun ingin mengubah warna atau membangun rumah mereka. Di sini tidak seperti toko cat biasa yang bisa liat palet warna saja, tapi bisa dipegang, dirasakan dan membawa pulang apa yang mereka lihat disini ke rumah,” ungkapnya.

Ditambahkan oleh Ayu, sapaan akrab Niluh Putu Ayu, bahwa Dulux memberikan kepastian dalam tiga hal, yakni konsumen akan mendapatkan warna yang akurat, hasil akhir yang halus dan merata, serta daya sebar sesuai info yang tertera pada kemasan.

“Dengan demikian, konsumen akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mewarnai dan membangun rumah impiannya tanpa harus khawatir hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Dulux berkomitmen untuk menjadi produk cat yang terpercaya karena Dulux adalah partner yang selalu memberikan ketenangan pikiran karena dapat memberikan hasil yang mereka harapkan,” ujar dia.

Sumber: BeritaSatu.com