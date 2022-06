Kejar Pasar Retail, Raja IT Buka Toko Retail Pertama

Jakarta, Beritasatu.com - Airmas group melalui divisi online dan retail, Raja IT, semakin kokoh melebarkan sayap bisnisnya. Dengan mengusung konsep modern retail store, Raja IT membuka toko pertamanya yang berlokasi di Bekasi Cyber Park Mall Lt. 1 Blok A9 Nomor 16.

"Dalam pembukaan toko baru ini, Raja IT berkomitmen beroperasi secara total untuk melayani segmen business to consumer," kata CEO Airmas Group, Basuki Surodjo dalam keterangan persnya, Selasa (28/6/2022).

"Saat ini kami membuka offline store Raja IT di Bekasi yang memang sudah ada sebelumnya. Namun kami renovasi ulang agar lebih modern, serta menambahkan satu area pameran di sisi tengah Bekasi Cyber Park. Harapannya agar produk-produk yang ditawarkan lebih banyak lagi dan pastinya produk yang masa kini yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Bekasi, pokoknya wajib kalo butuh IT yah ke Raja IT banyak untung dan diskonnya," ungkap Basuki.

Ditambahkan Basuki, modern retail store yang diusung oleh Raja IT, memberikan kemudahan untuk Anda yang mencari produk-produk teknologi informasi terbaik dengan harga bersaing.

"Sejauh ini kita berencana akan membuka 5 toko retail lagi ke depannya dan Raja IT juga akan berencana membuka web e-commerce, sehingga bisa memudahkan pelanggan untuk dapat berbelanja secara online," tambahnya.

Sejumlah artis yang hadir dalam pembukaan kembali Toko Retail Raja IT yang ada di Bekasi ini mengaku senang lantaran mereka kini dapat dengan mudah mendapatkan produk dibidang IT yang berkualitas seperti yang dijual pihak Raja IT.

"Ini suatu langkah yang bagus karena warga Bekasi kini dapat dengan mudah mencari produk IT berkualitas lantaran memang selama ini Raja IT dikenal sebagai toko retail produk-produk IT yang berkualitas di masyarakat. Harapannya, apa yang ada di sini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan produk dibidang IT karena memang produknya selalu up to date dan banyak diskonnya," tegas Paris Pernandes selaku Brand Ambassador Raja IT.

