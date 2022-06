Konser Dream Theater di Solo Digelar 10 Agustus 2022

Solo, Beritasatu.com - Grup musik beraliran metal progresif asal Amerika Serikat Dream Theater bakal menggelar konser di Kota Solo Jawa Tengah. Konser Dream Theater dijadwalkan digelar di Stadion Manahan Solo tepatnya di Parkir A dan B pada 10 Agustus 2022.

Pihak panitia telah mencetak sekitar 10.000 tiket untuk menyaksikan konser yang rencananya berdurasi sekitar 2 jam tersebut. Dari jumlah itu, panitia hanya akan menjual sebanyak 7.000 tiket. Sementara, 3.000 tiket lainnya telah dikantongi penggemar Dream Theater yang belum mengembalikan tiket setelah gagal menyaksikan band idola mereka itu pada 2020 lalu di Jakarta.

BACA JUGA Pindah Venue, Promotor Hubungi Penonton Dream Theater

Wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyambut baik konser bertaraf internasional ini. Dikatakan, event bertaraf internasional, termasuk konser Dream Theater diharapkan dapat mempercepat upaya pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

"Termasuk konser Dream Theater ini. Saya titip pada panitia agar tetap menjaga protokol kesehatan (prokes)," kata Gibran di Hotel Alila, Rabu (29/6/2022).

BACA JUGA Ada Diskon Tiket Konser Musik Playground Resurrection Solo

Sementara itu, CEO Rajawali Indonesia Communication, Anas Syahrul Alimi mengatakan, tiket konser Dream Theater dapat dibeli secara online mulai tanggal 1 Juli 2022 melalui tiketapasaja.com

"Karena ini (konser) sempat tertunda karena Covid-19 saat akan diselenggarakan di Jakarta dua tahun lalu. Dan tiket sudah terjual 3.000, tinggal 7.000 yang tersedia, bisa diperoleh mulai tanggal 1 Juli 2022, pukul 23.59 WIB," jelas Annas.

Harga tiket akan dibagi dua kategori yakni Festival A seharga Rp 1 Juta, Kemudian, Festival B seharga Rp 750.000.

Pihak penyelenggara juga akan menyediakan tiket on the spot jika tiket di dua kategori tersebut belum habis terjual secara daring. Namun, untuk harga tiket yang dijual on the spot berbeda dengan online. Untuk tiket Festival A yang dijual on the spot dibanderol seharga Rp 1,5 Juta sedangkan festival B menjadi Rp 1 Juta.

BACA JUGA Konser Musik Nada Anak Indonesia Ingin Lestarikan Lagu Anak

Kota Solo dipilih sebagai lokasi konser Dream Theater setelah batal digelar di Jakarta pada 2020 dikarenakan pandemi Covid 19. Hal ini karena Kota Solo dinilai memiliki infrastruktur yang dinilai layak untuk penyelenggaraan konser musik kelas dunia.

Kota Solo akan menjadi kota pertama di Asia yang akan menjadi lokasi konser Dream Theater setelah pandemi Covid-19 terkendali. Setelah konser di Kota solo, Dream Theater akan menggelar konser di Jepang.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com