Slank Akan Meriahkan Festival Musik Prost Fest 2022 di Bali

Jakarta, Beritasatu.com - Grup rock Indonesia, Slank, akan ikut memeriahkan ajang musik Prost Fest 2022 yang akan digelar di Bali pada 13-14 Agustus mendatang.

Mulai menggeliatnya dunia hiburan dan pariwisata pasca-pandemi Covid-19 membuat Bali kini mulai didatangi oleh wisatawan dari dalam dan luar negeri. Untuk terus menggairahkan sektor pariwisata dan musik, OT Group berencana akan menggelar sebuah festival musik bertajuk Prost Fest 2022 yang akan mengusung konsep Music Festival on The Beach di Pantai Mertasari, Sanur, Bali pada 13-14 Agustus 2022 mendatang.

"Sebagai festival musik yang baru kita gelar pertama kali, Pros Fest 2022 berupaya menjadi ajang unjuk kebolehan karya dan talenta bagi para musisi dari Indonesia baik yang berskala nasional khususnya musisi lokal asal Bali," kata Program Director Prost Fest 2022, Muhammad Aldian dalam keterangannya, Kamis (30/6/2022).

BACA JUGA 30 Tahun Berkarya, Dewa 19 Gelar Konser Legends Never Die

"Penyelenggaraan festival musik ini, diharapkan bisa kembali menggairahkan pariwisata Bali yang mati suri akibat pandemi Covid-19 dan juga menjadi rumah bagi para musisi untuk menunjukan kreativitas bermusiknya," ungkap Aldian.

Ditambahkan Aldian, dalam 2 hari penyelenggaraan festival musik itu akan ada 34 musisi yang akan tampil di dua panggung yakni panggung Prost Stage dan Singaraja Stage.

"Konsep yang kita usung berbeda dari sebuah pertunjukan musik seperti biasa. Penyelenggaraanya akan dilakukan di pantai dan pengunjung boleh menggunakan sandal jepit, celana pendek, dan dibuat sesantai mungkin karena memang diselenggarakan di pantai. Dan yang jelas seluruh musisi yang akan tampil dalam Prost Fest 2022 ini akan tampil energik dan bisa bereksplorasi dalam segi musik," tambahnya.

Head of Corporate and Marketing Communication OT group, Harianus Zebua menyatakan mendukung penuh penyelenggaraan Prost Fest 2022 ini. Acara ini diharapkan akan mampu membangkitkan musik khususnya dari musisi lokal di Indonesia.

BACA JUGA Konser Dream Theater di Solo Digelar 10 Agustus 2022

"Penyelenggaran Prost Fest 2022 ini juga kita harapkan akan mampu membangkitkan ekonomi dan kreatif masyarakat di Bali. Dan itu yang menyebabkan kami memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan festival musik ini. Dan ini juga sebagai upaya kita mendukung talenta lokal di Indonesia, kami kasih panggung untuk band lokal dibarengi dengan band nasional," tandasnya.

Dalam Prost Fest 2022 ini akan tampil sejumlah musisi seperti Slank, Millennials, Jason Ranti, Rub of Rub, Barasuara, Juicy Luicy, The Dare, Kaleb J, Shaggy Dog, Joni Agung & Double T, The Panturas, Rollfast, HIV1, The Adams, Navicula, The Hydrant, Ndarboy Genk, Nostress, Diskoria, Soulfood, Superman is Dead, Mahalini feat Rizky Febian hingga Manja akan tampil memeriahkan event musik di Bali itu.

Dan untuk bisa menyaksikan penampilan para musisi di Prost Fest 2022 ini, pihak penyelenggara menyediakan tiket presale Prost Fest sudah bisa dibeli mulai Kamis malam pukul 19.00 WIB di website www.prostfest.id mulai harga Rp 95.000 untuk dua hari.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com