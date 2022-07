Luna Maya Ungkap Rahasia Tampil Segar dan Nyaman Saat Travelling

Jakarta, Beritasatu.com - Pada 20 Juni 2022, Luna Maya bikin heboh jagat maya gara-gara mengunggah foto setangkai kembang bermahkota kuning berikut secarik kertas putih dengan tulisan tangan isinya, “I’m here for you, PC.”

Hingga pekan ini, unggahan tersebut disukai lebih dari 59.000 orang dan kebanjiran komentar para selebritas. Salah satunya Raffi Ahmad. Di kolom komentar, suami Nagita Slavina menulis, “Oh jadi ini, siapa ini? Kok ga cerita sih.” Tak lama setelahnya, Luna Maya menjadi bintang tamu program Ketawa Itu Berkah di salah satu stasiun televisi swasta. Di sana, ia menyampaikan klarifikasi.

Rupanya, PC yang dimaksud adalah Plossa Citrus yakni varian terbaru Plossa, sebuah alat setel kepala dan tubuh dari Enesis Group.

Luna Maya mengaku selalu membawa Plossa Citrus saat traveling, “Plossa ini menjadi barang yang tidak boleh tertinggal ada di koper, di tas, di alat make up dan selalu stock Plossa” ujar Luna.

“Kalo travelling pasti jalan-jalan kan terus kalo pegel bisa langsung bisa pijet-pijet, kalau badan rasa ga enak juga bisa langsung kerokan, ini ciri khas Indonesia banget. Kalau di pesawat kelamaan, kedinginan langsung hirup inhalernya. Lalu bisa oles juga di masker biar tidak pengap,” tambah Luna.

Luna Maya saat berbincang dengan Chief Sales and Marketing Enesis Group, Ryan Tirta Yudhistira mengatakan produk terbarunya ini mempunyai 3 varian, yakni Blue Mountain, Eucalytpus dan Panasin. Selain Eucalyptus Oil, Plossa mengandung menthol yang menyegarkan napas ketika hidung mampet atau kena flu. Plossa Citrus menyimpan banyak manfaat dari kandungan Citrus yang segarnya “menembus” kepala.

Sumber: BeritaSatu.com