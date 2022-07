3Second-RRQ Kolaborasi Besarkan Fashion Komunitas Esport

Jakarta, Beritasatu.com - Makin berkembangnya esport di Indonesia menarik perhatian 3Second menghadirkan produk fashion untuk komunitas olahraga itu.

3Second pun tergerak untuk berkolaborasi dengan tim esport profesional asal Indonesia bernama RRQ untuk mengenalkan produk fashion bagi para penggemar esport. Mereka mengajak penggemar esport berani mengekspresikan diri dan menjadi siapa pun yang mereka inginkan dengan pakaian yang sesuai dengan mengusung kampanye You are What You Wear.

"Kami melihat begitu besarnya antusias masyarakat Indonesia terhadap esports. Itu merupakan sebuah tanda yang menjadikan industri esports memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan oleh 3Second untuk mengolaborasikan hobi dan fashion. Hal itu mungkin bisa terwujud bila kita mencoba menggandeng RRQ sebagai tim esport terkenal di Asia Tenggara yang diharapkan dapat membuka peluang esports menjangkau para fashion enthusiast di tanah air," ungkap Head of Promotion 3Second, Ridwan Kamaludin dalam keterangan persnya, Senin (4/7/2022).

Ditambahkannya, kolaborasi ini merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan pasar pencinta brand fashion 3Second yang dapat diartikan bahwa tren esports tidak bisa jauh dari fashion.

"Dengan kolaborasi ini, saya berharap kerja sama ini bisa mendorong produk-produk Indonesia menjadi raja di Tanah Air, bahkan dunia. Tak hanya dari segi esport saja tapi bisa juga sektor fashion dengan terus menghadirkan inovasi karya anak bangsa," tambahnya.

Sedangkan CEO RRQ, Andrian Pauline mengatakan bahwa kolaborasi yang dilakukannya dengan 3Second merupakan langkah besar bagi mereka untuk mengenalkan fashion ini ke kancah dunia esport internasional.

"RRQ dan 3Second punya background yang sama. Sama-sama dari Indonesia dan ingin mendominasi Asia hingga dunia dengan prestasi. Kerja sama ini akan menjadi hal yang baru dan menarik pastinya, karena dengan tagar #IndoPride ini diharapkan akan bisa bergema di industri esport dan juga fashion internasional," tandasnya.

Untuk memeriahkan kerja sama ini, RRQ dan 3Second membukanya dengan menggelar acara bertajuk Be The King with 3Second. Dimulai dengan turnamen amatir Mobile Legends Bang Bang (MLBB) yang diikuti lebih dari 3.000 peserta di seluruh Indonesia.

Acara ini diharapkan dapat membangkitkan semangat kompetisi para pemain game MLBB yang ingin membuktikan kemampuan mereka di ajang nasional. Puncaknya, kegiatan ini akan ditutup dengan acara Meet and Beat yang menghadirkan para player RRQ Hoshi ini akan digelar pada Sabtu, 9 Juli 2022 mendatang.

