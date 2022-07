Yuni Shara dan Andien Bagikan Kenangan bersama Bob Tutupoly

Jakarta, Beritasatu.com - Musisi legendaris Bob Tutupoly meninggal dunia pada Selasa (5/7/2022) sekitar pukul 00.03 WIB. Ini tentu menyisakan duka mendalam bagi keluarga, sahabat dan juga rekan sesama musisi dan selebriti. Pasalnya, pria kelahiran Surabaya, 13 November 1939 itu, dikenal dekat dengan musisi mana pun, meski terlahir dari generasi yang berbeda. Hal inilah yang paling dikenang oleh penyanyi Yuni Shara untuk menyatakan kedukaannya atas kepergian sang legenda.

"Selamat jalan Om Bob Sayang. Saya pernah menyanyikan beberapa lagu Oom Bob Tutupoli, dan beberapa penghargaan yang pernah saya dapatkan saat menyanyikan lagu "Mengapa Tiada Maaf" Cipt Oom Yessy Wenas alm," sambil mengunggah video saat dirinya mengunjungi dan menjenguk Bob Tutupoly beberapa saat lalu.

BACA JUGA Penyanyi Senior Bob Tutupoly Meninggal Dunia di Jakarta

Selain Yuni, penyanyi Andien juga mengaku sangat dekat dengan pelantun tembang Widuri itu. Sebagai senior, Bob Tutupoly sangat mengerti dan peduli dengan musisi lainnya, meski berasal dari generasi di bawahnya. Bahkan Andien mangaku sempat berbincang dengannya beberapa waktu lalu lantaran Bob penasaran dengan status WhatsApp miliknya yang kala itu bertuliskan "Love and Light".

"Tahun lalu, Oom Bob sempat nelfon aku...beliau (out of the Blue) nanya, kenapa status WhatsApp aku 'Love & Light'? Memangnya agamaku apa?" tulis Andien.

"Aku bilang aku muslim. Beliau bilang beliau bersyukur sekali dan senang ternyata cinta dan cahaya itu ada di setiap agama," lanjutnya.

BACA JUGA Sebelum Meninggal, Bob Tutupoly Sempat Butuh Transfusi Darah

Dalam kesempatan itu, Andien juga menceritakan, kalau dirinya sempat diminta mengirimkan foto terbarunya bersama anak-anaknya, Kawa dan Tabi, oleh Bob Tutupoly.

"Terima kasih telah menjadi bagian penting dari hidupku oom... Selamat beristirahat dengan tenang. Dipenuhi Cinta dan Cahaya," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com