Bob Tutupoly Sempat Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi senior Bobby Willem Tutupoly atau yang akrab disapa Bob Tutupoly meninggal dunia, usai satu bulan menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit komplikasi yang dideritanya. Pelantun tembang "Widuri" itu berpulang pada Selasa, (5/7/2022), sekitar pukul 00.30 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.

Namun sebelum Bob Tutupoly meninggal, pria kelahiran Surabaya, 13 November 1939 itu memang sudah menjalani perawatan intensif selama kurang lebih satu bulan ini, di rumah sakit akibat penyakit komplikasi, yang salah satunya adalah stroke. Hal ini diungkapkan oleh putri sang musisi, Sasha Karina Tutupoly saat dihubungi media, Selasa, (5/7/2022).

"Papa terakhir kena stroke, meski sebenarnya penyakitnya banyak (komplikasi). Dan kesehatan papa terus menurun sejak Desember tahun lalu, dan kerap bolak balik rumah sakit. Terakhir, ya, bulan Mei kemarin dan harus dirawat di ruang ICU (Intensive Care Unit), sampai akhirnya papa meninggal," ungkap Sasha.

Diterangkan Sasha, sebenarnya kondisi Bob Tutupoly sempat membaik. Sejumlah rekan dan sahabat pun sempat menjenguknya pada pertengahan bulan Mei 2022 lalu, di kediamannya. Bahkan Bob Tutupoly menunjukkan kondisi yang semakin membaik, setelah sempat menjalani pengobatan di rumah.

"Sebelum meninggal kondisinya baik, malah sebelumnya beliau sudah dijadwalkan untuk homecare. Tapi ternyata malah kondisinya kritis, jadi tidak tertolong. Mohon doanya dan mohon dimaafkan, bila memang semasa hidup beliau punya salah," tegasnya.

Sebelum meninggal, Bob Tutupoly pun sempat memberikan wejangan kepada putrinya. Hal inilah yang kemudian membuat Sasha semakin merasa sangat kehilangan sosok ayah.

"Papa selalu pesan, selalu menjadi orang yang baik, dan jangan pernah lupa membantu orang lain. Dan sebagai anak, saya hanya bisa bilang he is the best father. Saya pastinya bangga punya papa seperti beliau yang menjadi legenda," pungkasnya.

Jenazah Bob Tutupoly kini tengah disemayamkan di Rumah Duka San Diego Hills, Siloam Hospitals Semanggi ruang John. Rencananya, Jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Kamis, (7/7/2022), mendatang.

Sumber: BeritaSatu.com