Bunga Citra Lestari Konser di Singapura pada 19-20 Agustus

Jakarta, Beritasatu.com - Bunga Citra Lestari (BCL) akan menggelar konser bertajuk "Blossom Intimate Concert" di Resorts World Sentosa Singapura pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2022.

"Ini adalah konser internasional pertama ku. Kenapa kami memilih 'Blossom' sebagai judul? Karena aku yakin semua orang sudah tahu sejak 2017 tentunya ada sebuah perkembangan di dalam diri aku. Tapi kemudian sesuatu terjadi, 2020 terjadi. Tentunya semua mengalami perubahan besar dalam hidup. Buat aku mungkin double," kata Bunga di Jakarta Selatan, Selasa (5/7/2022).

"Di satu sisi aku kehilangan seorang yang menjadi sosok yang sangat amat mendukung karier aku dan banyak sekali membantu aku menjadi diri aku yang kemarin. Dari situ aku berusaha bisa bertahan. Berusaha bisa bangkit dari 2020. Dari 2020 itu aku berusaha untuk membuat karya. Berusaha untuk terus berkembang sampai akhirnya aku di 2022 ini, aku merasa aku siap mengatakan bahwa this is the time buat aku 'Blossom'," sambungnya.

Di sisi lain, Hagai Pakan selaku creative director mengatakan bahwa mereka akan menggelar konser tersebut secara intim. Sebab, BCL ingin konser internasional pertamanya digelar dalam suasana yang dekat dengan para aundiens agar dapat berinteraksi lebih jauh dengan seluruh penggemarnya dan menggambarkan perjalanan dirinya dengan lebih baik.

"Jadi bisa nangis bareng, joget bareng. Mungkin nyanyi bareng. Jadi ada experience-nya," ujar Hagai.

Dalam konser tersebut, BCL juga turut berkolaborasi dengan Ronald Steven sebagai music director yang akan mengaransemen lagu-lagu populer dari BCL. Sementara, Hamada Abdool akan menjadi koreografer dalam konser tersebut, dan Isha Hening sebagai seniman visualnya.

Tiket konser BCL "Blossom Intimate Concert" sudah dapat dibeli mulai hari ini hingga 20 Agustus mendatang. Penonton konser juga dapat menikmati paket penginapan dengan harga tiket dan paket sarapan untuk 2 orang mulai dari 193 dolar Singapura (Rp2 juta).

Sementara, harga tiket konser tersebut dibanderol senilai 68 dolar Singapura (Rp 729.000), 78 dolar Singapura (Rp 836.000), 98 dolar Singapura (Rp 1 juta), dan 168 dolar Singapura (Rp 1,8 juta). Harga tiket tersebut tidak termasuk booking fee dan juga biaya penanganan. Tiket tersebut bisa didapatkan di www.rwsentosa.com/BCLBlossomIntimateConcert dan https://rwsentosa.bigtix.io/.

