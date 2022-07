Fryda Lucyana: Bob Tutupoly adalah Entertainer Hebat

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Fryda Luciana mengaku kaget saat dirinya mendapat kabar bahwa penyanyi Bob Tutupoly meninggal Selasa, (5/7/2022) dini hari tadi. Pasalnya, satu setengah bulan lalu, wanita yang akrab disapa Fryda ini baru mengunjungi Bob bersama rekan-rekannya seperti Stenly Tulung, Dewa Budjana, dan sejumlah artis lain di kediaman Bob.

Namun, berita yang didapatnya pagi tadi membuat penyanyi yang dikenal dengan tembang-tembang romantisnya itu bersedih, lantaran menerima kabar berpulangnya sang Legenda musik tanah air "Bob Tutupoly". Hal itu pun diungkapkannya kepada Beritasatu.com.

"Di mata Fryda, Om Bob figur entertainer yang sangat mumpuni. Profesional dan disiplin dalam bekerja, tegas dan lugas dalam bertutur kata. Nggak heran, beliau sangat menguasai setiap peran yang ia bawakan, baik sebagai penyanyi, maupun sebagai pembawa acara," tutur Fryda.

"Saya sangat mengagumi kelihaiannya dalam menghidupkan suasana, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dengan bahasa Inggris yang sangat fasih. Hanya segelintir orang yang punya talenta dan kemahiran seperti om Bob Tutupoly," lanjutnya.

Tak hanya kagum pada sosok Bob sebagai seorang entertainer, Fryda juga kagum pada sosok pelantun "Tiada Maaf Bagimu" itu, lantaran Bob bisa menjadi pria yang hebat bagi istri dan anaknya. Bahkan Fryda mengaku Bob Tutupoly sebagai sosok senior yang hebat dan tak pernah pilih-pilih berkawan.

"Om Bob seperti seorang "ayah" yang menjaga dan melindungi juniornya. Di mana saya banyak mendapat nasihat, perhatian, dan arahan setiap kali berjumpa dengannya. Om Bob juga nggak segan membela, jika ada hal yang menurutnya tak patut diperlakukan kepada saya. Menurutnya sebagai seorang seniman, selain harus cakap berkemampuan, juga harus tetap intelek dan elegan," kenangnya.

Fryda sendiri mengaku bersyukur dan beruntung bisa mengenal sosok Bob Tutupoly selama perjalanan kariernya. Bahkan Fryda mengaku bahagia bisa menemui Bob jelang sang legenda berpulang menghadap Sang Kuasa.

"Saya bersyukur dan beruntung bisa mengenal beliau sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya juga sangat mensyukuri momen-momen terakhir bersama om Bob. What a sweet memory we have with him, Rest in love & Rest in peace, Om Bob Tutupoly. You will be certainly missed," tutupnya.

