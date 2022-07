Waringin Hospitality Buka Resort Baru di Kota Bogor

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki pertengahan tahun 2022 di bulan Juli ini, Waringin Hospitality kembali melebarkan sayapnya, kali ini akan membuka salah satu resort hotel di kota Bogor yaitu The Village Resort Bogor By Waringin Hospitality yang secara resmi akan mulai dibuka di tanggal 8 Juli 2022.

The Village Resort Bogor By Waringin Hospitality berada di Jalan Pasar Cikreteg KM 3.5 Pancawati Caringin Bogor Barat.

Sebagai salah satu resort hotel yang ada di Bogor, The Village Resort Bogor By Waringin Hospitality mempunyai 15 tipe kamar dengan model villa yaitu : Prasanti, Prasanti 10, Jiwanta Garden, Jiwanta Pool, Kartala, Puri Kahyangan, Puri Kahyangan 5 pax, Tirta Hara 2-5 pax, Hassya, Villa Sakala, Villa Sakala Family, Villa Amala, Villa Nirwana.

The Village Bumi Kadamaian Bogor sendiri merupakan resort yang telah dibangun sejak tahun 2008 dengan luas sekitar 2 HA.

Resort Hotel ini dibangun oleh Ir Vincentius Hakim Kwee selaku Komisaris PT Bumi Pesona Kahyangan yang kini telah bergabung bersama Waringin Hospitality Hotel Group.

The Village Resort Bogor By Waringin Hospitality dilengkapi dengan fasilitas 3 meeting room, 2 kolam renang, karaoke room, camp fire, restaurant, dan beberapa outbound area sepert: paint ball, rafting, tracking, api unggun, juga disediakan shuttle bus (pulang-pergi) dengan kapasitas 29-59 seats. Anda juga bisa mengadakan gathering outbound dan wedding outdoor dengan suasana yang rindang, asri, dan nyaman.

Di bulan Juli kali ini, The Village Resort Bogor By Waringin Hospitality juga mempunyai beragam promo. Untuk pemesanan online anda bisa mengunjungi website www.waringinhospitality.com untuk mendapatkan promo discount 15% untuk hari Minggu sampai dengan hari Kamis.

“Kami sangat senang dapat menambah pilihan bagi para tamu dan pelanggan setia Waringin Hospitality, kali ini kami telah membuka resort hotel di daerah Bogor dengan nuansa yang kental dengan alam, udara yang sejuk karena dekat dengan daerah pegunungan, jadi anda bisa membawa keluarga anda bermain bersama anak-anak. Kami tunggu kedatangan Anda di The Village Resort Bogor By Waringin Hospitality," ujar Metty Yan Harahap selaku Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (6/7/2022).

Untuk informasi dan promo menarik lainnya, Anda dapat menghubungi nomor telepon (0251) 829 3094 atau melalui WA di 0812 1397 1627. Jangan lupa follow juga akun Instagram @thevillageresortbywh.

