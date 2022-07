Heboh Marshanda Ngaku Bertemu Tuhan, Warganet: Bipolarnya Kambuh

Jakarta, Beritasatu.com - Artis cantik Marshanda kembali menjadi bahan perbincangan warganet lantaran mengaku bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya. Pengakuan itu muncul saat dirinya berbicara melalui video yang kemudian diunggah akun Instagram @Lambegosiip, Rabu (6/7/2022) kemarin.

"Astagfirullah, kali ini gue mimpi ketemu Tuhan warnanya gelap item di langit, ini demi Allah ya. Lanjut gue lagi tidur, gue nemu Allah di langit. Warna item lagi duduk kaya orang yoga yang namaste, di awan, awannya abu-abu, burem," tutur Chaca mengawali videonya.

Ditambahkannya, Marshanda mengaku sebelum akhirnya mimpi bertemu Tuhan, dia melihat beberapa tanda-tanda kemunculan Tuhan dalam mimpinya.

"Jadi nih gue tidur tiba-tiba ada suara serem banget di rumah gue, kaya suara kesamber gledek bos, terus gue ngerasa ibu gue lagi mau nancep gue pakai gunting, di mimpi itu," lanjutnya.

"Kata dia lebih dosa orang tua yang belum siap punya anak, makanya kualat. Kabur dari konflik keluarga, nikah sama suami yang dia pikir the one and only. Padahal keluar kandang buaya masuk kandang singa," terangnya mengakhiri videonya.

Sejumlah warganet pun langsung bereaksi terkait unggahan Marshanda itu. Rata-rata warganet mulai menyinggung penyakit bipolar yang diderita ibu satu anak itu.

"Yaa Allah caca. . keliatan bgt jiwa nya terguncang .. depresi .. gak nyangka bgt dia jadi begini," tulis seorang warganet mengomentari Marshanda.

"Dia lagi stres, sya pnya kluarga kayak gni, kadang dia sehat, kadang dia ngelantur ngomongnya ngk jelas, smpe skrng blm smbuh2 pdhl slu dia org yg taat banget smua itu krna di tertekan," tambah warganet.

"Sedih Yaa Allah,, Cepet sembuh chaaaaaa... Jgn koment yg jelek² yaaa.. do'a in Dy Cepet sehat. Kita blm tentu bisa kuat kalau ada di posisi dia lho..," unggah warganet lain yang merasa sedih dengan kondisi Marshanda.

Sumber: BeritaSatu.com