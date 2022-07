Rampung, Bezzera Latte Art Competition Jadi Wadah Penggiat Kopi dan Seni

Jakarta, Beritasatu.com - Bezzera Latte Art Competition (BLAC) 2022 berakhir sudah. Para peserta yang berhasil memasuki tahap final setelah melalui persaingan ketat bersama 56 peserta lainnya dalam tahap kualifikasi hingga tahap semifinal telah bertanding secara langsung di Grand Final BLAC 2022 yang diadakan di M Bloc Space, 2 Juli 2022 lalu.

Bezzera Latte Art Competition yang diadakan oleh Rotaryana ini diperuntukan khusus untuk para Latte Artist saling mengadu kemampuan serta kreatvfitas dalam membuat secangkir Latte Art berbahan dasar kopi.

Dalam Grand Final Bezzera Latte Art Competition 2022 tersebut, para peserta ditantang untuk membuat kreasi minuman kopi terbaik mereka selama dua babak sebelum dinyatakan sebagai pemenang. Pada ronde pertama para peserta ditantang untuk membuat 2 gelas Signature Beverage Drink andalan mereka yang berbahan dasar kopi menggunakan iSi Nitro. iSi Nitro sendiri merupakan alat untuk menambahkan Nitrogen (N2) ke kopi, teh, dan cokctail yang dapat membuat minuman menjadi lebih unik dan menarik.

Sementara pada ronde kedua, para peserta ini diminta untuk menyajikan 4 cangkir Latte Art, 2 cangkir Identical Free Pour Latte dan 2 cangkir Identical Designer Pattern Latte. Peserta akan membuat masing-masing 2 cangkir pattern Latte Art yang seidentik mungkin dengan foto pattern yang telah dibuat sebelumnya.

Tidak hanya dari keidentikan dua cangkir Latte Art yang dibuat, penilaian Latte Art & Siganture Beverage Drink di babak Grand Final BLAC 2022 ini meliputi visual minuman yang dihasilkan dan technical pembuatan minuman tersebut yang akan dinilai oleh tiga juri yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya.

Daftar Pemenang

Hasilnya telah didapatkan 3 orang pemenang. Juara pertama diraih oleh peserta bernama Sthira Yabin Suprijadi asal Bali, juara 2 diperoleh peserta bernama Paula Adinda A. S. N asal Bali, dan juara 3 diperoleh peserta bernama Irfan Wisnu Muhayat asal Medan.

Ketiga pemenang di atas berhak mendapatkan sejumlah hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh Rotaryana sebelumnya. Juara pertama mendapatkan hadiah mesin kopo Bezzera BZ10 (Koma Limited Edition) dan Mazzer-Mini D (Coffee Grinder). Lalu untuk juara dua akan mendapatkan hadiah berupa Mazzer-Mini D (Coffee Grinder) dan iSi Nitro beserta charger, dan juara tiga mendapatkan Bezzera BB005 (Coffee Grinder) dan iSi Nitro beserta iSi Nitro Charger. Sementara 9 semi finalis akan mendapatkan iSi Twist N Sparkle beserta charger.

Director Rotaryana, Karisma Kamdani mengatakan ajang ini lebih dari sekedar kompetisi. Diadakannya BLAC 2022 oleh Rotaryana juga bertujuan untuk mewadahi para penggiat kopi dan seni dari berbagai genre, format, kelompok usia, dan keahlian untuk bertemu, belajar, dan berbagi pengalaman.

“Melalui Bezzera Latte Art Competition 2022 ini, Rotaryana berharap ruang bertemu dan belajar yang kita prakarsai ini, dapat menjadi destinasi bagi siapapun yang memiliki kecintaan terhadap dunia kopi dan seni,” ujar Karisma dalam keterangannya.

Dalam Grand Final Bezzera Latte Art Competition 2022, Rotaryana juga mengadakan training “The Art of Mixing” secara gratis yang dibuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2022 di M Bloc Space. 3 sesi training The Art of Mixing ini diberikan langsung oleh profesional dibidangnya, yakni training coffee spirit oleh Marco Poidomani, cocktail oleh Andrew Agustinus dan mocktail oleh Dede Dwi Saputra.

Kesuksesan dalam menggelar ajang Bezzera Latte Art Competition 2022 ini diharapkan nantinya tidak sekadar menjadi kompetisi saja kedepannya, akan tetapi juga bisa menjadi langkah awal berdiri dan berkumpulnya komunitas latte artist di Indonesia.

