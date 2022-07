Rasakan Istirahat dan Relaksasi Eksklusif di Program Sleep Well

Jakarta, Beritasatu.com - Istirahat dan relaksasi tidur nyenyak menjadi hal penting untuk healing sekaligus kebugaran tubuh. Memilih liburan di dalam negeri khususnya ke Surabaya pun menjadi pilihan tepat sekaligus menjelajahi "Kota Pahlawan" sambil berwisata.

Ketika melakukan perjalanan ke Surabaya, jangan lewatkan untuk menjajal staycation ala hotel bintang lima. Kali ini, Anda dapat memilih The Westin Surabaya yang menyajikan pelayanan eksklusif dengan program Sleep Well.

Para tamu dapat menikmati sensasi beristirahat di kamar dan suite yang dirancang untuk pengalaman tidur yang nyenyak dan nyaman. Adapun pengalaman berkelas yang bisa Anda rasakan bersama orang tercinta adalah dengan menikmati kamar Westin Grand Deluxe.

Director of Rooms The Westin Surabaya, Prasetyo Rahmad mengatakan, program eksklusif Sleep Well menawarkan berbagai macam layanan dan fasilitas bagi para tamu yang ingin beristirahat dengan nyaman bagaikan di rumah sendiri. Selain itu, lokasi yang strategis juga memungkinkan wisatawan untuk mengakses tempat-tempat wisata di Surabaya dengan mudah.

"Program Sleep Well merupakan salah satu dari enam pilar kesejahteraan eksklusif yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas unik untuk memastikan para tamu merasakan tingkat kenyamanan," ujar Prasetyo Rahmad dalam keterangannya dikutip Jumat (8/7/2022).

Menurutnya, seluruh kamar di The Westin dilengkapi secara khusus dengan heavenly beds menggunakan lapisan linen lembut, bahan bantal yang mewah, selimut nyaman, serta bahan custom untuk menjamin kenyamanan tingkat tinggi.

Guna melengkapi pengalaman tidur berkualitas, “Sleep Well” menyediakan Lavender Balms di samping tempat tidur. Para tamu dapat bersantai dan meningkatkan kualitas tidur mereka dengan minyak lavender dan chamomile yang menenangkan.

Bagi tamu yang ingin menyantap makanan yang sehat sebelum tidur, sajian hidangan dari sleep well menu tersedia 24 jam setiap hari. Menu makanan yang telah dikurasi tersebut terdiri dari tropical grill vegetable and quinoa, grill organic spring chicken, dan southeast asian searred baramundi, serta herbal tea by jing tea yang mengandung khasiat penenang alami dan menambah kenyamanan pengalaman tidur.

"Tamu yang datang bersama keluarga juga dapat menikmati paket Westin Family Room yang menyediakan boneka Teddy Bear, serta beragam kegiatan keluarga lain, seperti kids safari tent, bbq by The Lake, mini golf lessons with a gold pro, mini cooking demo with chefs, dan Westin family coloring box," pungkasnya.

