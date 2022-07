Tersiksa Tiap Bulan? Ini 5 Cara Mengatasi Kram Menstruasi

Jakarta, Beritasatu.com - Kram menstruasi yang parah, atau juga dikenal dengan dismenore, adalah kondisi umum yang dialami oleh banyak wanita di seluruh dunia. Ada beberapa cara mengatasi kram menstruasi yang bisa dilakukan. Namun jika nyeri akibat kram menstruasi dirasakan sangat parah, bahkan membuat Anda kesulitan untuk beraktivitas, maka Anda perlu memeriksakannya ke dokter.

Kram menstruasi terjadi akibat tingkat prostaglandin, yakni senyawa dalam tubuh yang terbuat dari lemak dan memiliki efek seperti hormon, di lapisan rahim meningkat. Tingkat prostaglandin menjadi sangat tinggi pada hari pertama menstruasi, inilah mengapa, kram menstruasi di hari pertama biasanya terasa sangat sakit. Namun, prostaglandin juga akan menurun pada hari-hari menstruasi berikutnya.

BACA JUGA Cara Tetap Aktif Selama Menstruasi

Saat kram menstruasi terjadi, tentu banyak orang ingin segera mengakhiri penderitaannya. Namun, bagaimana cara mengatasi kram menstruasi yang aman dan tepat? Mengutip dari Everyday Health, berikut tipsnya untuk Anda:

Lakukan yoga

Rutin melakukan latihan yoga merupakan cara mengatasi kram menstruasi yang bisa Anda lakukan di rumah. Sebuah penelitian di tahun 2016 yang diterbitkan dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine menunjukkan, ketika 20 mahasiswa melakukan latihan yoga dengan durasi waktu satu jam, satu kali dalam seminggu, selama tiga bulan, mereka mengalami lebih sedikit kejadian kram menstruasi dan gangguan menstruasi, dibandingkan 20 wanita yang tidak melakukannya.

Kompres panas

Kompres panas bisa menjadi salah satu cara mengatasi kram menstruasi yang mudah. Kompres panas bisa membantu mengendurkan otot rahim, dan meringankan kram menstruasi. Anda hanya perlu merendam handuk atau kain bersih ke dalam air hangat, dan kompreskan pada bagian perut yang keram. Sebuah studi yang diterbitkan dalam The Journal of Physiotherapy menemukan bahwa panas secara signifikan dapat mengurangi nyeri haid pada wanita.

Meningkatkan asupan magnesium

Diet tinggi magnesium merupakan cara mengatasi kram menstruasi yang juga bisa Anda coba. Magnesium dapat ditemukan dalam banyak makanan, termasuk almond, bayam, yoghurt, dan selai kacang.

BACA JUGA Ini Cara Mencegah Kontaminasi Bakteri Saat Menstruasi

Pijat dengan minyak esensial

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Obstetrics and Gynecology Research, memijat perut dengan minyak esensial juga menjadi salah satu cara mengatasi kram menstruasi. Beberapa minyak yang bisa membantu mengatasi kram menstruasi adalah minyak esensial lavender, minyak esensial clary sage, dan minyak esensial marjoram.

Pastikan Anda mengencerkan minyak esensial dengan minyak zaitun atau minyak kelapa yang tidak memiliki pewangi tambahan, sebelum dioleskan ke kulit. Ini bisa membantu menghindari terjadinya iritasi pada kulit.

Latihan fisik

Cara mengatasi kram menstruasi selanjutnya adalah dengan melakukan latihan fisik atau olahraga. Rutin melakukan latihan fisik akan meningkatkan pelepasan endorfin, yakni hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Tak hanya itu, endorfin juga memiliki efek penghilang rasa sakit, sehingga membantu membebaskan Anda dari kram menstruasi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com