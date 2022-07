RS Jantung Diagram Sajikan Pelayanan Operasi Bypass Jantung yang Terpadu

Jakarta, Beritasatu.com - Operasi Bedah Pintas Jantung (Coronary Artery Bypass Graft/CABG) atau yang juga dikenal dengan istilah Operasi Bypass Jantung adalah tindakan operasi yang dilakukan pada penderita Penyakit Jantung Koroner (PJK), yaitu suatu kondisi pada jantung di mana terjadi sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah arteri koroner, baik dengan atau tanpa riwayat serangan jantung sebelumnya.

Pasien yang perlu dilakukan operasi bypass jantung adalah pasien yang sudah tidak bisa ditangani dengan metode pengobatan maupun dengan pemasangan stent jantung. Tujuan dilakukannya tindakan operasi bypass jantung yaitu, untuk membuat revaskularisasi atau untuk memperbaiki sirkulasi darah pada otot jantung dengan membuat saluran pintas pada pembuluh darah yang tersumbat atau menyempit. Saluran pintas yang dipasang atau dicangkokkan pada pembuluh darah jantung tersebut, diambil dari pembuluh darah vena dari kaki atau lengan atau dinding dada.

Penentuan diagnosa yang tepat, adanya Multidisciplinary Team (MDT) operasi jantung yang kompeten dan berpengalaman, serta perawatan pascaoperasi yang tepat, sangat menentukan pemulihan kondisi pasien secara cepat dan aman.

Persiapan dan pelaksanaan Operasi Bypass Jantung di RS Jantung Diagram – Siloam Hospitals Group dilakukan oleh Multidisciplinary Team yang dipimpin oleh dr. Heston G.B. Napitupulu, SpBTKV (K) – D. Multidisciplinary Team tersebut terdiri dari Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Anestesi, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi, Dokter Spesialis Gizi Klinik, dan tim Resident Medical Officer/RMO.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RS Jantung Diagram – Siloam Hospitals Group selalu mengutamakan keselamatan pasien, termasuk untuk pasien-pasien yang akan menjalani operasi bedah bypass jantung. Sebelum memutuskan apakah pasien akan dilakukan tindakan operasi, didiskusikan terlebih dahulu oleh Multidisciplinary Team melalui forum diskusi medis yang disebut Surgery Conference. Dengan demikian, setiap pasien yang diputuskan untuk menjalani operasi bypass jantung, sudah melalui tahap evaluasi dari berbagai disiplin ilmu kedokteran, sehingga pasien bisa ditangani secara tepat.

Operasi bypass jantung yang dikerjakan di RS Jantung Diagram bisa dilakukan secara on pump, yakni dengan alat Mesin Jantung Paru/Heart Lung Machine, maupun off pump, yakni tanpa alat Mesin Jantung Paru/Heart Lung Machine. Keuntungan operasi bypass jantung secara off pump adalah, pemulihannya lebih cepat dan minimalnya efek samping pada otak.

RS Jantung Diagram menyediakan layanan operasi bypass jantung sejak tahun 2006. Dan terhitung dari tahun 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, jumlah operasi bypass jantung di RS Jantung Diagram mencapai lebih dari 100 tindakan, dengan tingkat keberhasilan 98,5%. Lama rawat inap pasien pascaoperasi bypass jantung di RS Jantung Diagram, rata-rata selama 5 sampai 7 hari.

Selain adanya Multidisciplinary Team dan tindakan operasi yang cepat dan akurat, kelebihan lain dari penanganan operasi bypass jantung di RS Jantung Diagram adalah proses pemulihan atau recovery pasien yang relatif cepat. Mobilisasi dini dan program rehabilitasi medik yang terpadu dengan perawatan pasien mempunyai andil dalam mempercepat pemulihan pasien pascaoperasi.

Pascaoperasi, setelah pasien pulang ke rumah, perawat RS Jantung Diagram akan melakukan pemantauan setiap hari melalui telepon atau WhatsApp, agar pasien dapat merawat luka operasi dengan baik dan benar, dan tetap minum obat secara teratur, sampai waktunya kontrol ke RS Jantung Diagram. Bagi pasien dari luar Jakarta, RS Jantung Diagram menyediakan Guest House untuk pasien dan keluarganya yg ingin tinggal sementara di Jakarta, sampai kondisinya pulih kembali.

Sudah banyak pasien-pasien yang berhasil dilakukan tindakan operasi bypass jantung atau CABG di RS Jantung Diagram dan menjalani hidup secara normal sampai bertahun-tahun setelah dilakukannya tindakan tersebut. Adapun mengenai tarif operasi bypass jantung di RS Jantung Diagram adalah sangat normal, dan pembayarannya dapat di-cover oleh berbagai asuransi.

Dengan adanya tim dokter dan tenaga kesehatan yang kompeten, serta sarana dan prasarana kedokteran yang mutakhir di RS Jantung Diagram, maka RS Jantung Diagram merupakan RS jantung swasta di Indonesia yang bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terpadu di bidang jantung & pembuluh darah.

