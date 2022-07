Disangka Akan Menikah, Afgan Ternyata Syuting Iklan

Jakarta, Beritasatu.com - Foto dan video yang menunjukkan penyanyi Afgan Syahreza tengah menggunakan jas layaknya orang yang tengah berfoto dan membuat video prewedding membuat heboh jagat hiburan Tanah Air.

Sejumlah Warganet pun mengaitkan Afgan akan segera melepas masa lajangnya setelah dirinya mengunggah foto dan video tersebut sehingga membuat heboh.

"Embracing this new journey (Menyambut perjalanan baru ini)," tulis penyanyi berusia 33 tahun itu dalam foto pertamanya dengan mengenakan jas.

"Have i told you that i made the best call? (sudahkah saya memberitahu Anda bahwa saya melakukan panggilan terbaik?)," tambah Afgan sambil mengunggah foto dirinya tengah bersama seorang wanita sambil memegang bunga.

Unggahan itu pun ramai-ramai dikomentari oleh sejumlah warganet yang menebak siapa wanita yang ingin dinikahi oleh pria berlesung pipi itu, mulai dari Rossa, hingga sejumlah wanita lainnya.

Namun, pelantun tembang Terima Kasih Cinta itu membantah dirinya tengah melakukan foto dan pembuatan video prewedding sambil mengunggah keterangan bahwa apa yang dilakukannya dirinya hanya untuk urusan pekerjaan.

"Dear MA, Marigold from @npureofficial, growing older with you I fear not. I have truly made the best call by choosing you. #NPURE #GenerasiKulitSehat #YouthDefense #JodohnyaAfgan," tulis Afgan pada teks videonya.

Atas unggahan itu, warganet pun langsung ramai mengomentari unggahan Afgan yang dikira mau melangsungkan pernikahan itu. Terlebih saat itu Afgan terlihat mengunggah foto dan video prewedding-nya.

"Kak @afgan__ emang paling bisa deh bikin deg degan. Tapi emang cocok banget gak sih kak Afgan awet muda?" tulis warganet yang merasa tertipu dengan iklan yang dibuat Afgan itu.

"Ya Ampun patah hati kirain sama teh ocha @itsrossa910," tambah warganet lainnya.

"Sedihnya kena prank haha," tegas warganet lain yang merasa tertipu dengan unggahan Afgan.

"Sumpah demi apa udah mikir Afgan nikah sama malika ehh gak taunya s9 marketing," tandas mereka.

