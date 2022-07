Ini Cara Agar Reputasi Tetap Terjaga di Dunia Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Perilaku seseorang di dunia digital akan selamanya meninggalkan jejak digital, sehingga reputasi seseorang bisa terpengaruh olehnya. Oleh karena itu, etika saat mengakses internet harus dijalankan agar tidak merugikan reputasi diri pengguna.

Salah satu cara memahami etika digital adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang literasi digital.

Demikian yang mengemuka dalam webinar bertajuk “Cermat Bermain Media Sosia” yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi secara virtual literasi digital Kalimantan 2022.

BACA JUGA Konten Digital Berkualitas Kini Makin Mudah Diakses

Junior informatika teknologi (IT) dan system application and product (SAP), Ade Kurniawati menuturkan tips untuk menjaga keamanan digital yaitu dengan membuat kata sandi yang kuat, dimana terdiri dari kombinasi karakter berupa angka, huruf kapital dan non kapital, tanda baca, serta simbol. Selain itu, perlu penggantian kata sandi secara berkala serta gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun.

“Kita harus memilah dan meninjau kembali apa yang akan kita sharelewat akun media sosial kita, seperti mensensor foto atau video yang berisi data pribadi karena dapat membahayakan diri sendiri," kata dia melalui keterangan, Sabtu (9/7/2022).

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com