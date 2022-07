Rayakan 11 Tahun Berdiri, PMB Toys Rilis Tolo Car

Jakarta, Beritasatu.com - Merayakan 11 tahun berdiri, PT Pangeran Maju Bahagia (PMB Toys) yang bergerak dalam industri mainan anak merilis sebuah permainan anak baru yang diberi nama Tolo Car.

Produk baru ini dikeluarkan PMB Toys dengan menggandeng tiga official license dari Honda melalui produk Honda CRV, Mitsubishi melalui Mitsubishi Expander dan Mitsubishi Pajero serta 1 on brand PMB, Off Road.

"Untuk peringatan 11 tahun ini dengan bangga kita keluarkan produk Tolo Car ini dengan memiliki 3 tipe, tolo car, tolo car elektrik, dan tolo car stroller. Tak hanya menggunakan bahan berkualitas tetapi produk tolo car ini juga dilengkapi dengan lagu-lagu yang familiar untuk anak-anak. Tidak lupa dilengkapi juga dengan LED Lamp dan klakson," ungkap CEO PMB Toys, Handy Lie dalam keterangannya, Minggu (10/7/2022).

Ditambahkan Handy, selama 11 tahun perjalanan PMB Toys telah banyak menciptakan beragam produk mainan anak-anak. PMB Toys telah menjadi bagian dari keluarga masyarakat Indonesia melalui produk sepeda roda tiga, stroller, scooter, mobil dan motor Aku on board.

"Di 11 Tahun PMB Toy, kami terus berupaya berkomitmen untuk menghadirkan permainan bagi anak Indonesia. Selain itu kami juga terus berupaya berinovasi untuk memasuki scoop market mainan tunggangan baru, sehingga produk Tolo Car yang baru kita rilis ini akan bisa diterima keluarga dan anak-anak di Indonesia," tandasnya.

PMB Toys menggelar sebuah acara perayaan dengan tajuk 'C1T1ES OF STAR' dalam perayaan ulang tahun ke-11. Mereka berharap menjadi bintang bersinar yang menerangi kota-kota maupun dunia melalui produk-produk mainan dan kebutuhan anak.

