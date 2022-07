Skincare Vegan, Tampil Menawan Tanpa Merusak Lingkungan dan Sakiti Hewan

Jakarta, Beritasatu.com - Gaya hidup vegan (vegetarian) yang ngetren di Indonesia, tak sebatas pada apa yang dikonsumsi, tetapi juga yang digunakan untuk menjaga kesehatan kulit. Tak hanya ramah lingkungan, produk-produk kecantikan berlabel vegan and cruelty free punya banyak kelebihan.

Produk kecantikan yang diproduksi tanpa bahan-bahan hewani (vegan) dan tidak diuji coba terhadap hewan (cruelty free ) biasanya lebih sehat karena tidak menggunakan bahan kimia beracun.

"Tanpa bahan dan hasil hewani sekalipun, perawatan skincare tetap bisa bekerja secara efektif. Namun ironisnya pengujian bahan tersebut biasanya dilakukan pada hewan karena kemungkinan dilakukan karena ragu atas keamanan sebuah produk atau adanya bahan kimia yang terkandung di dalamnya, hal itu yang sangat disayangkan," ungkap CEO sekaligus Founder Haple, Keishia Lovelyta dalam keterangannya pada media, Minggu (10/7/2022).

BACA JUGA Jangan Lupakan Rutinitas Perawatan Kulit Selama Berdiam di Rumah

Ditambahkannya, merawat diri tidak perlu menyakiti makhluk hidup lain. Kulit yang indah tidak perlu mengorbankan seekor kelinci yang juga berhak hidup karena mereka ragu dengan produk yang dibuatnya. Oleh sebab itu, meluncurkan sebuah produk bernama Haple (Happy People) di tahun 2017 lalu. Dan menyempurnakannya di tahun ini.

"Haple ingin para pemakai merasa bahagia dan dapat menebar kebaikan ke orang-orang sekitar. Dapat tetap merawat diri tanpa perlu menyakiti dan merugikan makhluk lainnya, sesuai dengan tagline kita, Be Beautiful With Kindness. Bersyukur selama ini produk Haple Pure Rose Water yang kita keluarkan menjadi produk best seller kita karena dibuat dari sulingan air mawar murni yang harganya terjangkau," lanjutnya.

Dan untuk menyempurnakan inovasinya, perusahaan yang menggandeng GoLimbah untuk mendaur ulang kemasan kosongnya itu merilis produk baru bernama Haple Bakuchiol Series yang merupakan produk perawatan untuk kulit berjerawat.

BACA JUGA Ingin Hidup Sehat, Yuk Lakukan Tantangan 21 Hari Vegan

"Ini produk pertama kami yang packagingnya full customize. Sebagai indie brand, cukup sulit untuk merilis produk dengan packaging yang khusus, jadi kami sangat gembira dengan produk terbaru kami, salah satu inovasi terbesar Haple. Untuk bahan utamanya bakuchiol yakni kandungan fenol yang diambil dari daun ataupun biji psoralea corylifolia. Bahan lainnya yang terkenal akan efektivitas dan kelembutannya seperti mugwort, centella asiatica, green tea dan oat extract," tandasnya.

Untuk mendukung program penghijauan hutan, Haple akan mendonasikan satu pohon untuk penjualan produk Haple Bakuchiol Series dengan bekerjasama dengan organisasi non-profit LindungiHutan yang akan berlangsung hingga Januari 2023 mendatang.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com