Musa Rio Tjahjono: Totalitas dalam Menekuni Passion

Jakarta, Beritasatu.com - Kalian pasti tidak asing lagi dengan istilah “passion”. Biasanya istilah ini dipakai untuk menyebut sesuatu yang seseorang sukai dan ia merasa bersemangat ketika melakukannya. Misalnyah, seseorang yang punya passion mendesain akan merasa senang untuk berkarir di bidang desain pula. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang pentingnya totalitas dalam menekuni sebuah passion.

Totalitas sendiri bisa dimaknai sebagai tindakan mengerahkan segala upaya demi mencapai tujuan. Bersikap totalitas artinya seseorang tidak setengah hati, bermalas-malasan, maupun menunda pekerjaan.

Mengapa totalitas diperlukan oleh passion

Passion akan bisa berkembang ketika seseorang bersedia memberikan upaya terbaiknya dengan bersikap totalitas. Menggunakan contoh sebelumnya tentang seseorang yang passion di bidang desain, ia perlu bersikap “total” dengan terus belajar untuk menjadi desainer yang semakin baik.

Belajar tentang totalitas dan passion, ada figur keren yang bisa kita jadikan inspirasi nih. Buat kalian fans Justin Bieber, pasti tahu dong kalau penyanyi kondang ini punya mobil Rolls-Royce yang dimodifikasi dengan ciamik?

Tahukah Anda sosok penting di balik proyek tersebut yang berasal dari Indonesia yakni Musa Rio Tjahjono selaku Head Designer di West Coast Customs yang berlokasi di Burbank, California. Tentunya kita harus berbangga nih dengan hasil karya Musa sebagai salah satu anak muda Indonesia yang hebat.

Inspirasi dari Musa

Ketika mengerjakan mobil modifikasi milik Justin Bieber, Musa dan tim dari West Coast Customs harus menghubungi pihak Rolls-Royce di Inggris. Tentu Musa dan tim ingin memberikan yang terbaik kepada klien, sehingga mereka harus melangkah lebih jauh. Totalitas juga ditunjukkan ketika Musa juga memikirkan tentang kesesuaian desain buatannya dengan sasis mobil. Selama tiga tahun melakukan proyek ini, pria asal Surabaya ini juga bertukar pikiran dengan pabrik dan para insinyur.

Lulusan Art Center College of Design dengan konsentrasi Transportation Design ini menyebut bahwa passion yang ia miliki adalah otomotif. Dalam menjalani passion-nya, Musa menerapkan prinsip untuk membuat desain mobil yang bisa membuat orang lain bahagia.

Usaha terbaik yang dikerahkan Musa dan West Coast Customs akhirnya membuahkan hasil manis. Musa dan timnya berhasil mengubah Rolls-Royce Wraith Justin Bieber menjadi mobil dengan tampilan futuristik. Proyek ini digarap dengan terinspirasi Rolls Royce 103EX yang sayangnya tidak dijual. Akhirnya Justin Bieber meminta West Coast Customs untuk membantu mewujudkannya.

Mengutip Musa, “I am blessed to have this talent to create dreams into reality” nampaknya bisa menggambarkan bagaimana keberhasilannya bersama dengan West Coast Customs untuk mewujudkan mobil impian Justin Bieber. Totalitas dari Musa dan tim West Coast Customs berhasil memukau penyanyi lagu Peaches tersebut.

Klien dari bengkel desain tempat Musa bekerja tidak hanya para penggemar mobil modifikasi, namun juga selebriti seperti Will.I.Am dan Snoop Dog. Karya Musa bisa YOTers lihat di Instagram pribadi beliau @musartwork.

Luar biasa bukan kiprah Musa di dunia otomotif? YOTers punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Musa dan mendengarkan kisah inspiratif, wawasan, dan pengalaman beliau menekuni passion. Caranya mudah, daftar dan hadiri event terbesar Young On Top, yakni Young On Top National Conference (YOTNC). Dalam event ini, kalian bisa dapat insight dari banyak speaker keren.

YOTNC akan diadakan tanggal 23 Juli 2022 di The Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Tidak hanya dapat insight dari para narasumber, raih kesempatan memenangkan 1 buah motor listrik SMOOT. Info lebih lanjut bisa disimak di poster berikut. Tunggu apa lagi, jangan lewatkan event ini dan segera daftarkan dirimu di www.youngontop.com/yotnc.

Sumber: PR