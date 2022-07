Cerahkan Kulit? Simak Tips Berikut dari YOU Beauty

Jakarta, Beritasatu.com – YOU Beauty meluncurkan rangkaian produk perawatan wajah lewat YOU Radiance Up, series yang mampu mencerahkan tampilan kulit wajah hanya dalam 14 hari.

Kulit kusam menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami dan hal ini disebabkan oleh berbagai aspek. Mulai dari paparan sinar matahari karena aktivitas luar ruangan, bekas jerawat, maupun kekurangan nutrisi makanan dan salah memilih produk perawatan yang tepat.

Agar dapat mengembalikan dan meningkatkan kecerahan kulit, dibutuhkan rangkaian perawatan dengan kandungan aktif yang berfungsi dengan efektif untuk mencerahkan. Guna memenuhi kebutuhan pilihan produk perawatan kulit pengguna, YOU Beauty hadir di Shopeee untuk memberikan akses terhadap produk kecantikan yang diformulasikan khusus untuk kulit masyarakat Indonesia.

YOU Beauty meluncurkan rangkaian produk perawatan wajah kolaborasi bersama Kim Soo-hyun, lewat YOU Radiance Up! Series yang mampu mencerahkan tampilan kulit wajah hanya dalam 14 hari. Lini produk Y.O.U Radiance Up! memberikan solusi terhadap permasalahan kulit kusam akibat paparan sinar matahari, noda bekas jerawat atau polusi udara.

“Kami sangat senang dipercayai oleh para pengguna Shopee selama ini sebagai brand kecantikan lokal yang membantu segala permasalah kulit dan wajah masyarakat," Brand Director YOU Beauty, Ayu Anastasia.

Simak tiga langkah mudah untuk mencapai tampilan kulit yang glowing bersama rangkaian produk dalam Radiance Up Series berikut ini :

1. Radiance Up Brightening Essence

Cuci wajah dengan produk pembersih lalu aplikasikan Radiance Up Brightening Essence secara merata pada wajah dengan cara ditepuk-tepuk. Pengguna dapat menggunakan kapas ataupun tangan secara langsung dalam mengaplikasikannya.

Penggunaan essence dalam rangkaian perawatan wajah seringkali dilewatkan. Padahal, essence memiliki manfaat menutrisi kulit dan menyiapkan kulit agar produk perawatan lainnya mudah menyerap lebih maksimal. Berfungsi sebagai booster, Radiance Up Brightening Essence dilengkapi dengan kandungan PHA sebagai skin exfoliator untuk memperbaiki kulit kusam dengan mengeksfoliasi secara gentle sehingga tekstur kulit dapat meningkat lebih halus.

2. Radiance Up Brightening Serum

Setelah itu, aplikasikan Radiance Up Brightening Serum 2 - 3 tetes pada telapak tangan, kemudian usapkan secara lembut pada wajah sembari diselingi gerakan memijat agar serum terserap maksimal pada lapisan kulit terdalam.

Serum menjadi tahapan penting karena dapat menarget permasalahan kulit tertentu secara spesifik, dengan konsentrasi kandungan bahan aktif yang lebih besar dibandingkan produk perawatan wajah lain. Radiance Up Brightening Serum merupakan serum antioksidan yang mengandung bahan SymWhite 377 dan Niacinamide. Serum ini diformulasikan dengan teknologi baru, SymWhite 377, yang diperoleh secara natural dari pohon pinus asal Jerman.

3. Radiance Up Brightening Cream

Tahapan terakhir adalah moisturizer. Aplikasikan Radiance Up Brightening Cream secara merata pada seluruh permukaan wajah sehingga kulit terasa kenyal dan terhidrasi.

Moisturizer yang berfungsi untuk mengunci essence dan serum yang telah digunakan. Sangat penting untuk memilih moisturizer yang mampu menghidrasi kulit secara mendalam seperti Radiance Up Brightening Cream. Mengandung Ceramide 1-3-6 untuk memperkuat skin barrier dari polusi lingkungan luar serta menjaga kelembaban melalui kandungan Snow Mushroom Extract yang merupakan bentuk alami dari Hyaluronic Acid.

Pengguna Shopee bisa mendapatkan rangkaian perawatan kecantikan dari YOU Radiance Up! Series dan berbagai produk dari YOU Beauty lainnya dengan penawaran menarik berupa diskon hingga 50% hanya di toko resmi YOU Beauty di Shopee Mall.

