Siap Menikah, Via Vallen Sungkem dan Minta Restu Orang Tua

Sidoarjo, Beritasatu.com - Pedangdut cantik Maulidia Octiva atau yang akrab dikenal Via Vallen akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Chevra Yolandi, pada Jumat (15/7/2022). Sehari menjelang pernikahannya, Via menggelar acara siraman dan sungkeman untuk kelangsungan acara yang akan digelar besok.

Dalam prosesi siraman yang digelar di kediamannya di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/7/2022), dan disiarkan di stasiun televisi Indosiar, Via Vallen dengan mengenakan baju putih berhiaskan bunga-bunga melati tampak khusyuk menjalani ritual siraman. Keluarganya termasuk ayah dan ibunya yang mengenakan busana adat Jawa dengan warna baju ungu tampak begitu telaten menjalani prosesi siraman tersebut.

Seusai proses siraman, Via Vallen langsung menjalani prosesi sungkeman dan meminta doa restu pada kedua orang tuanya. Pada tahap sungkeman ini, Via tampak sangat terharu karena segera akan melepaskan masa lajangnya.

BACA JUGA Mengenal Sosok Chevra Yolandi, Calon Suami Via Vallen

"Mama, papa. Di hari yang berbahagia ini, perkenankan anakmu yang biasa dipanggil Via, untuk bersimpuh di hadapan mama, papa untuk mengaturkan sembah bakti serta rasa terima kasih atas semua yang papah, mama lakukan demi Via," ucap Via dengan bersimpuh di depan kaki kedua orang tuanya.

"Maafkan segala kesalahan yang Via perbuat selama ini. Perbuatan yang tidak sengaja pernah membuat mama dan papa sedih. Maafkan Via jika belum bisa menjadi anak berbakti dan belum bisa membalas semua kebaikan mama dan papa," lanjutnya sambil berderai air mata.

Dalam kesempatan itu, Via juga mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tuanya karena telah mendidiknya menjadi anak yang dewasa seperti saat ini dan juga memohon restu menikah dengan kekasih pilihan hatinya yakni Chevra Yolandi.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com