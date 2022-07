Manfaatkan Teknologi Digital Datangkan Cuan

Jakarta, Beritasatu.com — Di tengah derasnya pemanfaatan teknologi digital, sebenarnya bisa menjadi peluang sumber penghasilan baru yang mendatangkan cuan. Dibutuhkan keterampilan dan aktif berjejaring untuk mendapatkan informasi yang berpotensi menghasilkan pundi-pundi.

Pendiri MOM Influencer.id, Chyntia Andarine mengatakan beberapa keterampilan bermanfaat di ruang digital, bahkan mendatangkan cuan seperti kemampuan copywriting, kemampuan public speaking, dan kemampuan mengolah audio visual.

Sebut saja aktivitasnya yakni berjualan secara live shopping, menjadi vlogger, maupun content creator. Banyak aplikasi kini yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang keterampilan digital demi meraup cuan, misalnya snapseed, canva, dan inshot.

“Kita dapat mencapai kecakapan digital jika tahu dan paham ragam perangkat lunak yang menyusun lanskap digital. Jangan takut mempelajari hal baru dan ikuti kelas-kelas gratis maupun berbayar untuk menambah keterampilan dan mendapat peluang cuan,” tuturnya dalam webinar bertema “Peluang Profesi Cuan di Ruang Digital” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, yang dikutip, Jumat (15/7/2022).

Executive Assistant YOT Holding, Chelen masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi dompet digital, lokapasar, hingga transaksi digital merupakan bagian tak terpisahkan dari cakap bermedia digital selain menggunakan mesin pencari, dan aplikasi percakapan maupun media sosial. Dompet digital (e-wallet) makin banyak digunakan karena mempermudah proses bisnis dan menjadi one stop solution for all transaction.

“Namun ada beberapa dampak cashless society yang perlu jadi perhatian seperti potensi cybercrime, penyalahgunaan data, perilaku konsumtif, kendala jaringan atau listrik, juga gaptek,” kata Chellen.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pejuang Republik Indonesia, Husnul Hidayah menyarankan ada beberapa hal dapat dilakukan agar aman bermedia digital, di antaranya memastikan keamanan dari gawai dan media digital termasuk media sosial dengan kata sandi yang kuat dan pastikan mengaktifkan 2FA.

Selain itu, jangan bagikan apapun data pribadi kepada siapapun. Selalu waspadai tautan tak dikenal, serta jangan merespons panggilan atau pesan yang ujungnya meminta data pribadi.

“Kenali dengan siapa kita berkomunikasi, hati-hati saat belanja daring, gunakan antivirus, dan pasang aplikasi dari tempat resmi,” terang Husnul.

