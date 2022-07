Gandeng Erika, Gisella Anastasia Kampanye Kecantikan Lewat Lipstik

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Gisella Anastasia lewat brand kosmetiknya, Madame Gie terus berupaya berinovasi untuk menghasilkan produk-produk kosmetik terbaik. Salah satunya dengan menggandeng model sekaligus artis Erika Carlina untuk mempromosikan kecantikan lewat lipstik dengan kampanye #FightLikeaWoman. Hal itu diungkapkan Gisella Anastasia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/7/2022).

"Madame Gie mengambil tema Women Empower untuk meningkatkan kepercayaan diri wanita untuk memberikan motivasi bahwa seorang wanita bisa jadi apa pun yang dia mau, dan kita pilih Erika Carlina untuk menjadi brand ambassador untuk mengampanyekan #FightLikeaWoman," tulis perwakilan Madame Gie by Gisella Anastasia.

Diterangkan, kosmetik merek lokal yang berdiri sejak tahun 2018 tersebut juga berupaya berinovasi untuk melakukan penjualan secara digital dengan menggandeng Shopee Indonesia.

"Lipcream 'Always On' yang kita keluarkan ini sebelumnya sudah memiliki 6 shades warna yang cukup viral dengan tekstur matte dan pilihan warna yang menarik. Dan dalam rangka turut memeriahkan International Lipstick Day, Madame Gie merilis Kembali lipcream Always On dengan kemasan dan shades baru, yakni 07 Ophelia, 08 Theodora, dan 09 Briella," papar Gisella Anastasia.

Diterangkan oleh Gisella Anastasia, dengan kampanye #FightLikaWoman ini sebagai motivasi baru untuk wanita Indonesia agar selalu tetap menjadi wanita kuat dan berani tanpa harus takut mencoba hal baru.

"Kami bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kosmetik yang (harga) terjangkau dan aman untuk kesehatan. Komitmen kami dibuktikan dengan telah terdaftarnya seluruh produk kami di BPOM,” terang Gisella Anastasia.

"Dan dengan menggaet Erika Carlina sebagai brand ambassador diharapkan menjadi motivasi dan inspirasi untuk menjadi wanita kuat dan multitalenta. Selain menggandeng Erika Carlina dalam kampanye ini, Madame Gie dan Shopee juga menggaet ratusan beauty influencer untuk turut menjajal produk terbaru Madame Gie," tandas Gisella Anastasia.

