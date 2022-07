Jaga Kesehatan Kulit dengan Ekstrak Teh dari Korea

Jakarta, Beritasatu.com - Produsen kosmetik asal Korea, Beauty of Majesty (B.O.M), meluncurkan produk Eight Tea Series untuk memelihara kecantikan dan kesehatan kulit.

Eight Tea Series mengandung 8 jenis ekstrak teh berbeda. Bahan yang diekstrasi yakni dari teh bunga krisantemun, teh oolong, teh hitam, teh hijau, teh yerba mate, teh pu'er, teh coix seed, dan teh louis bosch. Ramuan delapan teh yang dikenal luas di dunia ini konon bukan saja nikmat sebagai minuman, tetapi juga menghidrasi kulit secara optimal dan mendalam.

"Produk Eight Tea Skin Care Series ini bukan saja punya keharuman yang memikat, diiringi juga dengan fungsi melembapkan kulit secara alami lewat 8 ekstrak teh, selain itu aneka produk kami juga dikemas dalam botol yang unik dan menarik," tutur Chief Executive Officer (CEO) PT Pandai Dagang, Esther Jang.

Rangkaian Eight Tea Series produksi B.O.M yakni Eight Tea Cleansing Water yang tidak hanya berfungsi untuk mengangkat kotoran dan make up, juga mampu menyegarkan serta meningkatkan keseimbangan kelembapan kulit.

BACA JUGA Mengandung Kolagen, Kopi Ternyata Berkhasiat Jaga Kesehatan Kulit

Sementara Eight Tea Cleansing Foam, salah satu fitur unggulannya adalah kadar pH yang rendah 5,5 atau senilai dengan pH kulit, kemudian kadar surfaktan pun diturunkan secara alami dari buah kelapa, yang aman digunakan, sekalipun oleh kulit yang sensitif.

Sedangkan Eight Tea Toner yang diformulasikan secara ringan serta aman digunakan untuk kulit sensitif. Konsumen suka karena produk ini menyerap dengan cepat serta mampu menyeimbangkan kelembapan pada kulit serta tidak lengket.

Rangkaian Eight Tea Series berlanjut dengan Eight Tea Lotion yang dikategorikan sebagai produk tanpa rasa, tanpa stimulasi, dan kadar keasaman rendah. Lotion ini juga dibuat dari bahan ringan dan lembut yang mampu menyeimbangkan minyak dan air pada kulit secara bersamaan.

Ada juga Eight Tea Cicaming Serum yang mampu melembabkan kulit dengan delapan ekstrak teh dan cica.

Produk ini sudah memasuki uji klinis EWG Green Label dan mampu diaplikasikan ke kulit sensitif serta punya kelebihan meresap tetapi tidak menempel di kulit yang menyebabkan sel kulit mati.

BACA JUGA Cerahkan Kulit? Simak Tips Berikut dari YOU Beauty

Produk ekstra teh lainnya yakni Eight Tea Water Capsule Cream yang bebas formula silikon minyak, tidak menyebabkan iritasi, mengandung butiran berbentuk kapsul, mengunci kelembapan air lebih banyak serta direkomendasikan untuk kulit sangat sensitif.

Sementara Eight Tea Lip and Eye Remover Pad adalah produk yang dilengkapi dengan cover stiker untuk menjaga kelembapan produk sebelum digunakan dan dikemas dalam packing yang mudah dibawa dan efisien. Produk ini mampu menghapus makeup tanpa meninggalkan residu.

Rangkaian BOM Eight Tea Series ini telah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang tentunya memberikan rasa nyaman dan aman bagi customer. Seluruh rangkaian Eight Tea Series ini sudah tersedia di shopee mall dan e-commerce www.bolehshop.id.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com