Klinik Kecantikan Esme Hadirkan Teknik Baru DNA Salmon

Jakarta, Beritasatu.com - Kebutuhan perawatan kecantikan membuat menjamurnya klinik kecantikan. Hal tersebut yang yang kemudian membuat Esme Aesthetic and Anti Aging Clinic resmi dibuka dengan memperkenalkan teknik terbaru yakni menghadirkan 7 Points Injection of DNA Salmon by Nucleofill.

dr Priskila Ariana selaku CEO Esme Aesthetic Clinic mengatakan teknik baru yang digunakan dalam industri kecantikan yang merupakan salah satu perawatan yang sedang booming saat ini, yaitu DNA Salmon dengan teknik pengerjaan terbaru yaitu "7 Points Injection of DNA Salmon by Nucleofill".

"DNA Salmon memiliki banyak sekali manfaat seperti hydration, anti radikal bebas, bio restructuring serta lifting effect. Signature technique dari DNA Salmon dari Italy (Nucleofill) adalah penyuntikkan dengan 5 titik di wajah," ujar dr Priskila Ariana dalam keterangannya, Senin (18/7/2022).

Diterangkannya, Esme Clinic memiliki banyak sekali metode perawatan yang dapat dijadikan pilihan serta alternatif untuk menyempurnakan penampilan wajah. Mulai dari Skin Treatment hingga Contouring Treatment.

"Alat dan bahan yang digunakannya pun menggunakan kualitas premium untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga Esme Clinic mampu bersaing dengan klinik kecantikan yang lain. Salah satunya yaitu, Pico Laser yang merupakan menggunakan teknologi gelombang laser dengan energi yang cepat dalam hitungan picosecond. Dengan teknologi terbaru ini, laser pico digunakan untuk mengurangi permasalahan kulit pigmentasi seperti flek hitam, meratakan warna kulit, bekas jerawat, menghilangkan tato," lanjutnya.

Dalam kesempatan ini dr Ariesta memperkenalkan berbagai perawatan lain yang ada di Esme Clinic, salah satunya yaitu The Red Carpet Fire and Ice Facial. Treatment ini merupakan perawatan yang jadi dambaan selebriti Hollywood dan kini hadir untuk pertama kalinya yang ada di Gading Serpong dan hanya ada di Esme Clinic.

"Fire and Ice Facial adalah facial favorite celebrity Hollywood sebelum mereka menghadiri acara red carpet. Facial ini dibilang cukup baru di Indonesia dan pertama kalinya dikenalkan di Gading Serpong di Klinik ESME. Fire and Ice Facial merupakan perpaduan soft chemical peeling dengan sensasi hangat yang dikombinasikan dengan ice mask gel yang diaplikasikan dengan alat (ice globe) sehingga pasien akan merasakan relaksasi massage dengan sensasi dingin. Hasilnya instan dan glowing seketika sehabis facial, kulit pun akan ternutrisi dan lebih sehat," tandasnya.

