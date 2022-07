Jangan Ngaku Anak Muda Kalau Belum Ikutan Game Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Generasi muda, khususnya milenial dan generasi Z (Gen Z) merupakan aset penentu masa depan bangsa. Generasi yang penuh dengan ide-ide kreatif dan penguasaan teknologi yang matang ini diharapkan dapat membawa inovasi dan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik.

Terobosan-terobosan baru dapat tercipta secara efektif dengan adanya kolaborasi antar like-minded people. Komunitas hadir mewadahi pertemuan orang-orang yang memiliki aspirasi dan ide yang sama untuk saling berbagi, mendorong, dan menginspirasi generasi muda untuk menciptakan perubahan.

URBN X sebagai sebuah platform bagi generasi muda, yakni generasi milenial dan Gen Z, dapat menghubungkan komunitas yang memiliki aspirasi, ide, impian, dan peluang untuk menciptakan impact demi kehidupan yang lebih baik.

BACA JUGA URBN X Ajak Anak Muda Mengenal Seluk Beluk Dunia NFT

Rudy Halim menciptakan URBN X dengan harapan para generasi muda dapat mewujudkan ide-ide melalui ekosistem ini.

"We are URBN X community platform, where we enable you by creating ecosystem to connect people with the same aspirations, ideas, dreams, and opportunities," ujarnya dikutip keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Senin (18/7/2022).

Mendukung perwujudan aspirasi generasi muda, URBN X meluncurkan URBN X-Tract sebagai wadah untuk memberikan edukasi dan menciptakan kesempatan seputar dunia kreatif, teknologi, dan new economy.

Selain itu, URBN X-Tract memberikan akses untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki aspirasi yang sama, dan mendapatkan inspirasi dari mereka yang sudah mulai terlebih dahulu membuat inovasi maupun perubahan.

URBN X berharap agar generasi muda memiliki akses, kreativitas, rasa percaya diri, jaringan yang luas, serta inspirasi untuk melakukan kebiasaan baru yang dapat menciptakan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com